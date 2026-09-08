Patologia tiroidea, il 2 e 3 ottobre a Francavilla Fontana e Brindisi il corso “Approccio multidisciplinare alla patologia tiroidea e work-up terapeutici”

Si terrà venerdì 2 e sabato 3 ottobre, tra Francavilla Fontana e Brindisi, il corso teorico-pratico “Approccio multidisciplinare alla patologia tiroidea e work-up terapeutici”, promosso con il patrocinio della Asl Brindisi e della Asl Taranto. Responsabili scientifici dell’iniziativa sono Vincenzo Fornaro, direttore dell’Uoc di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Perrino, e Giovanni Bellanova, direttore dell’Uoc di Chirurgia generale dell’ospedale Camberlingo; la segreteria scientifica è affidata a Valentina Todisco, direttrice del reparto di Endocrinologia dell’ospedale Perrino, ed Enza Turrisi, specialista in Endocrinologia DSS unico Asl Taranto.

L’evento nasce dall’esigenza di coinvolgere i professionisti e i pazienti del territorio interprovinciale di Brindisi e Taranto nel percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare per il trattamento delle malattie della tiroide. La gestione di queste patologie richiede l’integrazione di competenze diagnostiche, chirurgiche ed endocrinologiche, per garantire percorsi di cura appropriati e personalizzati. Le recenti innovazioni nelle tecniche chirurgiche, nelle metodiche diagnostiche e nei trattamenti mini-invasivi rendono inoltre indispensabile un aggiornamento costante degli operatori. Obiettivo del corso è approfondire il work-up diagnostico-terapeutico delle principali patologie tiroidee, favorendo il confronto tra specialisti sulle più recenti evidenze scientifiche, sulle indicazioni terapeutiche e sugli aspetti di sicurezza e appropriatezza clinica, per migliorare la qualità della presa in carico del paziente.

La prima giornata, in programma dalle 17 nell’aula Belvedere del Comune di Francavilla Fontana, ospita la quinta edizione de “La chirurgia nei centri Spoke”. I lavori si apriranno con la commemorazione di Giovanni Mileti, direttore dell’Uoc di Medicina interna dell’ospedale Camberlingo e ideatore del Percorso Nodulo Tiroideo nello stesso presidio, affidata al dottor Bellanova, a cui seguiranno e i saluti delle autorità.

La seconda giornata si svolgerà all’hotel Palazzo Virgilio di Brindisi e tratterà di terapia chirurgica della tiroide e della gestione clinica delle patologie tiroidee.

Nel corso dell’evento sarà assegnato il premio “Gianni Mileti”, riservato ai medici under 40 delle discipline di Chirurgia generale, Otorinolaringoiatria, Medicina interna ed Endocrinologia. I candidati dovranno presentare una comunicazione scientifica originale, articolata in introduzione, materiali e metodi, risultati, discussione e conclusioni, su temi innovativi relativi alla diagnosi e al trattamento della patologia tiroidea, benigna e maligna, con particolare attenzione all’approccio multidisciplinare e ai percorsi diagnostico-terapeutici. All’autore della migliore comunicazione sarà conferita una targa.