Pavimentazione stradale di Via Palmiro Togliatti e Viale Aldo Moro. Da domani e fino al 22 maggio vietata la sosta

Iniziano domani, mercoledì 22 aprile 2026, i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di Via Palmiro Togliatti e Viale Aldo Moro. Con ordinanza dirigenziale del Settore Lavori e Opere Pubbliche – Mobilità Urbana è stato disposto che dalle ore 07:00 alle ore 17:00 di domani, e fino a venerdì 22 maggio prossimo, sulle Vie Palmiro Togliatti – nel tratto stradale compreso tra Via Lanzillotti e Via Irpinia (su entrambi i sensi di marcia) e su Viale Aldo Moro (su entrambi i sensi di marcia), sia in vigore il divieto di sosta a tutti i veicoli su ambo i lati con rimozione degli stessi.