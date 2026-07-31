Pax Silica, il presidente Matarrelli oggi alla firma dell’intesa Italia-USA a Brindisi

Il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Toni Matarrelli, ha preso parte questa mattina a Brindisi alla cerimonia per la firma della dichiarazione sulla “Pax Silica”, l’iniziativa di cooperazione strategica tra Italia e Stati Uniti mirata a rafforzare la sicurezza delle catene di approvvigionamento per le tecnologie avanzate.

Nel corso dell’evento, che ha visto la partecipazione dell’inviato speciale del ministro degli Esteri per l’innovazione, ambasciatore Armando Varricchio, e dell’Aambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta, il presidente Matarrelli ha rivolto il benvenuto della Regione Puglia alle autorità e agli ospiti presenti.

“Siamo felici di ospitare a Brindisi un incontro di questa rilevanza internazionale” ha dichiarato il Presidente Matarrelli, “la presenza di così alte rappresentanze istituzionali sottolinea l’importanza di un confronto che guarda al futuro con responsabilità e visione strategica. La Puglia accoglie questo momento con lo spirito che le appartiene: quello di una regione aperta al mondo, convinta che il progresso civile ed economico tragga la sua forza più autentica dal dialogo costante e dalla capacità di generare intese virtuose”. “L’augurio – ha proseguito – è che queste giornate di lavoro contribuiscano a portare progresso e innovazione. Siamo felici di mettere a disposizione le energie e le qualità del nostro territorio affinché la collaborazione tra istituzioni e nazioni possa tradursi in una crescita condivisa, capace di raggiungere traguardi positivi per le imprese e per la collettività”.