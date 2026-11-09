PD – Addio a Nicola Cainazzo, una vita spesa per lo sport brindisino

Il Partito Democratico di Brindisi apprende con profonda tristezza della scomparsa di Nicola Cainazzo e si stringe con affetto attorno ai suoi familiari, agli amici e a tutto il mondo sportivo della nostra provincia, che oggi perde uno dei suoi punti di riferimento più autorevoli.

Per quasi trentadue anni, da quando fu eletto il 26 novembre 1985, mentre guidava la Federcaccia provinciale, fino al 2017, Cainazzo è stato alla guida del CONI provinciale e ha accompagnato con dedizione la crescita dello sport brindisino. Lo ha fatto sostenendo la pratica agonistica a ogni livello, battendosi per gli impianti, portando lo sport nelle scuole e tenendo insieme federazioni, società ed enti locali con pazienza e senso delle istituzioni. Negli anni della sua presidenza Brindisi ha rafforzato la propria reputazione sportiva, fino al riconoscimento di Città europea dello sport nel 2014.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda presente ovunque ci fosse sport, nelle grandi manifestazioni come nelle iniziative più piccole, sempre convinto che lo sport fosse prima di tutto un’occasione di partecipazione e di crescita per i più giovani. È questa l’eredità più preziosa che ci lascia e il modo migliore per onorarne la memoria è continuare a investire nello sport, negli impianti e nelle opportunità per i ragazzi della nostra città.

Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze di tutta la comunità democratica brindisina.

Partito Democratico di Brindisi