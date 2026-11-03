Pd – “Al centro cottura un attacco vile alla città, piena solidarietà ai lavoratori e alla Ladisa”

“Al centro cottura un attacco vile alla città, piena solidarietà ai lavoratori e alla Ladisa”

Quanto accaduto nel centro cottura comunale del quartiere Perrino è un fatto gravissimo che non si deve derubricare a una bravata notturna. Tagliare con metodo le gomme di tutti e nove i furgoni che portano i pasti nelle scuole significa voler colpire deliberatamente un servizio pubblico, mettendo nel mirino i bambini e le loro famiglie. È un gesto vigliacco, pianificato, che ha tutti i tratti dell’intimidazione e che come tale va trattato, senza minimizzare e senza voltarsi dall’altra parte.

Per questo il Partito Democratico di Brindisi lo condanna con la massima durezza.

Il nostro primo pensiero va alle lavoratrici e ai lavoratori del servizio di refezione, che all’alba si sono trovati davanti a quello scempio e non si sono fatti fermare, garantendo comunque i pasti agli alunni. A loro va la nostra solidarietà piena e incondizionata.

Alla ditta Ladisa diciamo con altrettanta nettezza che non è sola e che se dietro questo atto si nascondono pressioni, richieste o tentativi di condizionamento, da qualunque parte arrivino, vanno denunciati senza esitazione e ci troverà al proprio fianco in ogni sede. Brindisi ha già pagato troppo, in passato, il prezzo del silenzio e della paura e non intendiamo consentire che chi lavora per la comunità debba farlo sotto ricatto. Confidiamo nel lavoro della Magistratura e della Polizia di Stato perché i responsabili siano individuati presto. Davanti a fatti come questo l’intera comunità deve stringersi attorno a chi lavora e a chi viene colpito. Per questo mettiamo a disposizione dell’Amministrazione comunale e di tutte le istituzioni la nostra piena collaborazione per ogni iniziativa utile a rafforzare la tutela del centro cottura e dei servizi essenziali, e sosterremo con convinzione la scelta del Comune di essere parte attiva, anche in sede giudiziaria, nella ricerca della verità. Chi colpisce la mensa dei bambini colpisce l’intera città, e la città deve rispondere con una sola voce, ferma e senza reticenze.

Francesco Cannalire, Alessio Carbonella, Denise Aggiano consiglieri comunali PD Brindisi