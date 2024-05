PD – “Annuncio su progetto parcheggi in via Tor Pisana non sia propaganda. Si lavori, i tempi pnrr sono stretti”

L’annuncio del vicesindaco Massimiliano Oggiano sulla ripartenza del progetto per la realizzazione di un parcheggio di scambio in via Tor Pisana finanziato con fondi pnrr programmato e fortemente voluto dalla già vicesindaco Tiziana Brigante durante la scorsa amministrazione, rende giustizia al formidabile lavoro di pianificazione svolto nel quinquennio passato. Naturalmente il progetto rappresenta uno dei pilastri del piano urbano della mobilità sostenibile licenziato della scorsa amministrazione.

Nell’ultimo Consiglio Comunale, durante il dibattito sulla chiusura dei corsi nel periodo estivo, era emersa nuovamente la criticità della penuria dei parcheggi nel centro cittadino e per questo avevamo sollecitato l’attuale amministrazione comunale a dare risposte proprio in merito al progetto pnrr per la realizzazione di nuovi stalli proprio su via Tor Pisana.

Purtroppo non sono state ancora chiarite le intenzioni del Ministro Fitto sul destino dei fondi complementari al pnrr e questo ci preoccupa.

Riteniamo però fondamentale che si definiscano in tempi certi tutti gli aspetti burocratici del progetto, sino alle procedure di gara, per avere impegni vincolanti e per rispettare le scadenze obbligatorie previste dai regolamenti europei.

Saremo vigili, affinché questi annunci non siano la solita trovata propagandistica, in quanto ogni ritardo sulla tabella di marcia promessa dall’amministrazione comunale potrebbe compromettere il finanziamento e il progetto.

Francesco Cannalire, Alessio Carbonella e Denise Aggiano gruppo consiliare Pd Brindisi