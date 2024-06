PD – Auto in sosta anche per la Processione del Corpus Domini…

Il Partito Democratico di Brindisi esprime profondo disappunto per l’ennesima negligenza dell’attuale amministrazione comunale che non ha saputo gestire la tradizionale processione del Corpus Domini, un evento di grande rilevanza storica e culturale per la nostra città.

È con rammarico che constatiamo come l’assessorato alla mobilità, guidato vicesindaco Massimiliano Oggiano, non abbia saputo valorizzare adeguatamente questo importante momento di fede e identità brindisina. La processione del Corpus Domini è da sempre uno degli eventi più caratterizzanti e significativi per la comunità locale, e il fatto che la processione si sia dipanata tra le auto parcheggiate lungo il percorso rappresenta una mancanza di rispetto verso le tradizioni e i sentimenti dei cittadini.

In un momento in cui Brindisi si trova ad affrontare sfide importanti, tra cui la transizione industriale e la candidatura a capitale italiana della cultura, ci saremmo aspettati una maggiore competenza da parte dell’amministrazione nel preservare e promuovere le nostre radici culturali e religiose. Invece, ci troviamo di fronte a un’incapacità manifesta nel gestire anche le questioni più semplici, come evitare che le auto in sosta pregiudichino il decoro e lo svolgimento sereno della processione.

Il Partito Democratico di Brindisi sollecita l’amministrazione comunale a dimostrare maggiore sensibilità e attenzione verso i valori della comunità. È fondamentale che le istituzioni siano in grado di ascoltare e rispondere alle legittime sensibilità dei cittadini, soprattutto quando si tratta di tutelare il patrimonio culturale e religioso della nostra città.

Partito Democratico di Brindisi