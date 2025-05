PD – Bando su efficienza e sostenibilità è un’opportunità per Brindisi, il Comune è pronto a coglierla?

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato l’Avviso C.S.E. 2025 Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica, che prevede contributi a fondo perduto per interventi di efficientamento energetico e produzione da fonti rinnovabili negli edifici comunali. Con una dotazione finanziaria di 232 milioni di euro, il bando copre il 100% dei costi ammissibili per impianti fotovoltaici, pompe di calore, relamping, infissi ad alta efficienza, soluzioni ibride e molto altro.

Si tratta di una grande occasione per i Comuni italiani, e per Brindisi in particolare, di rinnovare il proprio patrimonio edilizio pubblico nel segno della sostenibilità, del risparmio energetico e della modernizzazione.

Il Partito Democratico di Brindisi chiede all’Amministrazione comunale se è a conoscenza di questa opportunità, se ha già avviato le procedure per partecipare al bando e se si ravvisa la volontà di affrontare la questione nella commissione consiliare competente.

Sarebbe auspicabile che l’Amministrazione valutasse i 5 interventi previsti dal bando individuando strutture strategiche per la comunità e per lo sport, come gli spogliatoi del precampo, su cui abbiamo già chiesto maggiore attenzione e in alcune scuole elementari e asili nido, che avrebbero un impatto immediato in termini di comfort, sicurezza e risparmio energetico.

Il Partito Democratico di Brindisi seguirà con attenzione l’evolversi della vicenda, pronto a sostenere ogni iniziativa che vada nella direzione di uno sviluppo sostenibile e concreto per Brindisi.

Partito Democratico di Brindisi