PD: “Bene Elmo, ma ora si programmino interventi. L’amministrazione solleciti il governo per potenziare corpo VVdFF”

Il Partito Democratico di Brindisi desidera esprimere profondo apprezzamento per l’eccezionale sforzo compiuto dai Vigili del Fuoco di Brindisi, impegnati per oltre sei ore a contenere le fiamme divampate ieri al Canale Patri. Si tratta del quarto incendio in pochi giorni, a testimonianza del fatto che il limite di sopportazione e di sicurezza è stato ampiamente superato.

Accogliamo positivamente le dichiarazioni dell’assessore Elmo, che ha promesso provvedimenti e ha richiamato l’Arneo alle proprie responsabilità.

Le sue parole, però, non possono nascondere mesi e mesi di inerzia da parte dell’attuale amministrazione, i cui responsabili sono facilmente individuabili. Da un lato, c’è il suo predecessore, che per anni ci ha sommersi di reportage fotografici, ma che, quando ne ha avuto l’opportunità, ha miseramente fallito, mancando di ogni concreta iniziativa. Dall’altro lato, c’è il sindaco Marchionna, che, in qualità di massima autorità sanitaria comunale, ha la piena responsabilità della sicurezza dei cittadini e, quindi, dell’evidente lacuna di una programmazione in grado di ridurre i rischi connessi al verificarsi di incendi.

Tra l’altro non possiamo sottacere che la mancanza di un’adeguata programmazione per la bonifica delle aree da parte dell’amministrazione, obbliga ad assumere atti amministrativi d’urgenza.

Ciò è censurabile proprio in presenza di palese inerzia amministrativa ed è

del tutto inadeguato a risolvere il problema in via strutturale.

Il Partito Democratico sottolinea, infine, la necessità urgente di affrontare la drammatica carenza di organico nei Vigili del Fuoco, che diventa particolarmente preoccupante durante l’estate, in cui gli interventi si moltiplicano.

Perciò chiediamo all’amministrazione comunale di sollecitare il governo anche attraverso i propri rappresentanti parlamentari, affinché intervenga con azioni concrete, e non solo con parole, per risolvere l’annosa questione della carenza di personale. È fondamentale lenire le difficoltà operative dei Vigili del Fuoco e garantire una maggiore sicurezza alla nostra comunità.

Partito Democratico di Brindisi