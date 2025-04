Pd Brindisi – Al via i tavoli programmatici provinciali in vista delle elezioni regionali

La Federazione provinciale del Partito Democratico di Brindisi annuncia l’avvio dei tavoli programmatici territoriali, in linea con il percorso della Conferenza Programmatica regionale del PD Puglia. L’obiettivo è costruire una proposta politica e programmatica solida, capace di rispondere alle esigenze della comunità brindisina e delineare le prospettive di sviluppo del territorio.



La partecipazione ai tavoli sarà aperta non solo agli iscritti al partito, ma anche a tutte le realtà associative, agli operatori del settore, ai rappresentanti delle istituzioni locali e ai cittadini che vorranno dare il proprio contributo. Sarà un’occasione di confronto per definire soluzioni concrete sui grandi temi che riguardano la provincia di Brindisi.



Ecco il calendario degli incontri:



Sanità, Diritto alla Salute e Sport – 8 aprile



Agricoltura e Valorizzazione delle Risorse Idriche – 11 aprile



Cultura, Turismo e Promozione del Territorio – 14 aprile



Scuola, Università, Ricerca e Formazione – 15 aprile



Sviluppo Economico, Economia Circolare e Sostenibile, Commercio e Politiche Industriali – 16 aprile



Tutela dell’Ambiente, Ciclo dei Rifiuti e Transizione Ecologica – 18 aprile



Trasporti, Infrastrutture e Mobilità Sostenibile – 23 aprile



Lavoro – 24 aprile



Welfare e Politiche di Contrasto alla Povertà e al Disagio Sociale – 28 aprile



Governo delle Città, Emergenza Abitativa, Rigenerazione Urbana, Tutela del Paesaggio, Demanio – 29 aprile



Il luogo e l’orario di ciascun incontro saranno comunicati in prossimità della data prevista, per garantire la massima partecipazione..



I tavoli tematici rappresentano un momento cruciale per raccogliere idee, elaborare strategie e rafforzare il ruolo del Partito Democratico nella costruzione del futuro della provincia di Brindisi. Le proposte che emergeranno saranno poi sintetizzate e presentate nell’Assemblea provinciale del partito, che si terrà a Maggio e contribuirà al Manifesto programmatico del PD Puglia.



Invitiamo tutti gli interessati a partecipare attivamente a questo percorso di ascolto e confronto. Solo attraverso un dialogo aperto e partecipato sarà possibile delineare un progetto politico in grado di rispondere alle reali necessità della nostra comunità.



Federazione provinciale PD Brindisi