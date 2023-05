PD BRINDISI: BUON LAVORO AL NEO SINDACO MARCHIONNA. RINGRAZIAMO FUSCO

Buon lavoro al neo sindaco Marchionna, ringraziamo Fusco. Vigileremo e saremo determinati”

Ci congratuliamo con il neo Sindaco Pino Marchionna per la sua vittoria e con tutti i consiglieri risultati eletti. portiamo il nostro augurio di buon lavoro esclusivamente nell’interesse dell’intera comunità brindisina.

Ringraziamo Roberto Fusco che ha accettato la sfida consapevole delle difficoltà con spirito di sacrificio e si è contraddistinto per correttezza e rispetto.

Ringraziamo tutti i nostri sostenitori che, con entusiasmo e passione hanno portato il Partito Democratico ad essere la prima forza politica di Brindisi dopo più di dieci anni.

Per questo sentiamo forte tutta la responsabilità del ruolo di controllo che l’elettorato ci ha consegnato e che svolgeremo con rispetto e responsabilità.

Saremo determinati e attenti nel vigilare sulla corretta attuazione di tutti i programmi frutto dei 5 anni di lavoro e per i quali il gruppo uscente del Partito Democratico, sia in giunta che in consiglio comunale, è stato determinante.

Per il Partito Democratico di Brindisi inizia adesso un nuovo percorso in cui saranno protagonisti tutti gli iscritti e tutti coloro che hanno consentito un risultato di lista contro ogni pronostico.

Partito Democratico Città di Brindisi circolo “D.Sassoli”