PD Brindisi: “Dieci mesi dopo, l’Amministrazione ci dà ragione. Ma il ritardo ha pesato”

Era l’inizio di agosto 2024 quando il Partito Democratico di Brindisi chiedeva pubblicamente la sostituzione del presidente della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, indicando in Chris Torch la figura ideale per guidare un’istituzione culturale strategica per la città. Oggi, a distanza di dieci mesi, quella scelta, da noi auspicata, viene finalmente accolta.

Da un lato, è il segno che la nostra proposta era fondata e lungimirante; dall’altro, è doveroso evidenziare come il ritardo con cui l’Amministrazione ha corretto una nomina sbagliata abbia di fatto ingessato per mesi l’attività della Fondazione, lasciandola priva di una guida politica e amministrativa autorevole.

Se la programmazione della Fondazione del Nuovo Teatro Verdi ha potuto continuare a offrire qualità e continuità, lo si deve esclusivamente all’impegno del direttore artistico Carmelo Grassi e al lavoro di uno staff competente ma ridotto all’osso. Un gruppo che, pur tra mille difficoltà, ha tenuto in piedi un presidio culturale fondamentale per la città.

La nomina di Torch alla presidenza della Fondazione Nuovo Teatro Verdi è un passo nella direzione giusta, ma non può cancellare mesi di inerzia e incertezza.

Resta l’auspicio che, da ora in avanti, le scelte riguardanti la cultura cittadina siano improntate a responsabilità, visione e capacità di ascolto delle reali esigenze del territorio.

Partito Democratico di Brindisi