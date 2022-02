PD BRINDISI – GOVERNO E REGIONE TUTELINO IMPRESE E POSTI DI LAVORO

PD Brindisi: “Governo e Regione intervengano per la tutela dei posti di lavoro e la salvaguardia delle imprese”

Il momento storico è cruciale per il tessuto economico del territorio che paga scelte miopi di periodi dopati da impegni impossibili e da promesse di aleatorie “eldorado” utili solo a rimandare una reale presa di responsabilità da cui nessuno può comunque esimersi.

La crisi pandemica e l’accelerazione sulla transizione energetica/ecologica hanno fatto emergere tutte le contraddizioni e i limiti delle inconsistenti e superficiali scelte del passato. Siamo pienamente consapevoli che i prossimi mesi rappresenteranno una sfida ed una corsa contro il tempo per la salvaguardia dei posti di lavoro e la sopravvivenza delle imprese di tutto il comparto industriale brindisino.

Il Governo e la Regione Puglia, mai come prima d’ora, sono nelle condizioni politiche ed economiche di dare le risposte concrete attese inutilmente da anni su questo territorio.

Gli strumenti normativi per tale attenzione non mancano e anche la realtà brindisina, come già sperimentato in altre aree, merita parimenti la propria occasione di sviluppo.

Perciò il circolo di Brindisi del Partito Democratico congiuntamente al sindaco Riccardo Rossi hanno inteso sensibilizzare il Ministro Andrea Orlando che ha accettato di partecipare, nelle prossime settimane, ad un confronto diretto con le parti a Brindisi.

Questo ci rassicura del fatto che la “vertenza Brindisi” arriverà sui tavoli del Ministero del Lavoro e del Consiglio dei Ministri e potrà essere approfondita con la necessaria autorevolezza.

Per queste ragioni ed anche per dare pieno sostegno all’iniziativa, il Partito Democratico di Brindisi aderirà al presidio promosso dalle categorie dei metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil previsto dalle 17.00 di oggi, venerdì 4 febbraio, a Brindisi nei pressi della scalinata Virgilio, sul lungomare.