PD BRINDISI – PER INSEDIAMENTI SULLA COSTA PAROLE CHIARE DEL COMMISSARIO DELLA ZES

🔴PD Brindisi: “Per insediamenti sulla costa parole chiare del commissario Guadagnuolo. Ora ci auguriamo investimenti privati”

Il Commissario di governo per le Zes, Manlio Guadagnuolo, riguardo la questione degli investimenti e dei possibili insediamenti turistici sulla costa nord, ha chiarito un aspetto fondamentale e centrale del dibattito. La riperimetrazione dell’area zes sulla costa nord, per favorire quindi gli insediamenti della cosiddetta “industria turistica”, potrà avvenire alla luce di proposte serie, concrete e sostenibili dal punto di vista economico-finanziario che saranno valutate proprio dalla struttura commissariale. Questa posizione, assolutamente condivisibile, rappresenta una garanzia per l’interesse pubblico e, allo stesso tempo, una grande opportunità per gli investimenti privati che così potrebbero realizzarsi nella piena trasparenza senza favorire qualsivoglia speculazione. Il consiglio comunale all’unanimità ha approvato nei giorni scorsi un ordine del giorno, su proposta del consigliere Oggiano, che chiedeva la possibilità di utilizzare lo strumento normativo delle zes allargando le aree obiettivo anche sulla costa. Il commissario Guadagnuolo, nell’intervista rilasciata al Nuovo Quotidiano di Puglia, pone quindi chiare condizioni sottraendo a qualsiasi strumentalizzazione politica tutte le scelte programmatiche di un’importante porzione della città su cui l’attuale amministrazione comunale ha puntato sin dal giorno del proprio insediamento. Infatti sono tanti i risultati raggiunti e i finanziamenti acquisiti: l’individuazione e la realizzazione di nuove spiagge pubbliche, il recupero della Batteria Menga e la casa dell’Ammiraglio nel parco del Serrone, il raddoppio del sottopasso di via Materdomini, la viabilità alternativa proprio per decongestionare il traffico, il prossimo accordo per acquisire l’ex parco di Baylandia e in ultimo, con il Cis, il finanziamento delle barriere frangiflutti per il ripascimento naturale delle spiagge e lo stralcio del recupero dell’isola di Sant’Andrea per la realizzazione di una struttura ricettiva, solo per citarne alcuni.

Tutto questo deve rappresentare comunque un pungolo affinché si definisca nel più breve tempo possibile uno strumento urbanistico comunale che dovrà tenere necessariamente conto delle esigenze e delle aspettative dei brindisini. Intanto ci auguriamo che le parole del commissario Guadagnuolo possano rassicurare e incentivare i privati ad avanzare proposte di investimenti sulla costa nord di Brindisi.