PD Brindisi, sabato al Parco Maniglio «Unità è Festa»: musica, politica e comunità

Questo sabato 12 settembre, a partire dalle ore 18, il Circolo “D. Sassoli” del Partito Democratico di Brindisi organizza al Parco Maniglio, nel rione Bozzano, “Unità è Festa”, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza.

Una serata pensata per incontrarsi, condividere idee e vivere insieme uno spazio della città, mettendo in relazione la dimensione politica con quella sociale e conviviale.

“Unità è Festa” si svilupperà tra buon cibo, musica, incontro e confronto, con la presenza di esponenti del partito e delle istituzioni e tanti spazi aperti alla cittadinanza. Per i momenti conviviali saranno messi a disposizione ticket gratuiti ai partecipanti.

Durante la festa saranno inoltre messi in palio numerosi premi per i partecipanti, nell’ambito delle iniziative previste dal programma.

Il programma prenderà il via alle 18 con l’animazione per i bambini curata da Que Locura. Nel corso della serata spazio alla musica dal vivo con i Blu70 Live, cui seguirà il DJ set della Creative Deejay Academy.

L’appuntamento sarà anche un’occasione per incontrare alcuni esponenti del Partito Democratico e rappresentanti delle istituzioni. Tra gli ospiti indicati nel programma figurano Antonio Decaro, Claudio Stefanazzi, Georgia Tramacere, Toni Matarrelli, Isabella Lettori, Domenico De Santis e Francesco Rogoli.

L’appuntamento è per sabato 12 settembre, dalle ore 18 all’una, al Parco Maniglio nel rione Bozzano di Brindisi.

Partito Democratico Città di Brindisi