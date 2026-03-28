Pd Brindisi – Solidarietà all’on. Stefanazzi

Esprimiamo la nostra più sentita solidarietà e profonda vicinanza umana al deputato PD Claudio Stefanazzi e a tutta la sua famiglia, vittime di un nuovo e inaccettabile atto intimidatorio. In un momento di così grande tensione, è fondamentale far stringere la comunità attorno a chi subisce vili minacce che vanno a colpire la serenità domestica e gli affetti più cari.

Colpire un rappresentante delle Istituzioni attraverso gesti di tale gravità, rappresenta un attacco diretto ai valori democratici e civili che ci uniscono. Non possiamo in alcun modo restare indifferenti o tollerare che simili episodi continuino a ripetersi, minando la tranquillità di chi si impegna ogni giorno in ambito politico e sociale.

Oggi più che mai, emerge con assoluta urgenza la necessità di una risposta istituzionale corale, forte e compatta. Lo Stato ha il dovere di far sentire la propria presenza per tutelare chi opera quotidianamente per il territorio, arginando con assoluta fermezza ogni recrudescenza del fenomeno criminale. Nel ribadire la nostra piena e totale fiducia nel complesso lavoro portato avanti dalle forze dell’ordine e dalla magistratura, chiediamo un impegno congiunto e trasversale. La difesa della legalità è una priorità assoluta e nessuno deve essere lasciato solo di fronte alla prepotenza e all’intimidazione.

Partito Democratico Città di Brindisi