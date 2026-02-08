PD Carovigno – Quel pasticcio di Torre Guaceto. 25 anni celebrati a Brindisi, Carovigno assente non giustificata



Il Partito Democratico di Carovigno denuncia la crescente confusione sulla gestione della Riserva di

Torre Guaceto, i cittadini non riescono più a capire come funzionano nomine, scadenze e

celebrazioni. Facciamo chiarezza.

Torre Guaceto costituisce per Carovigno un elemento identitario fondamentale, oltre che una risorsa

strategica sotto il profilo ambientale, culturale, scientifico ed economico. Il Consorzio di Gestione,

costituito nel dicembre 2000 dai Comuni di Carovigno, Brindisi e dal WWF Italia Onlus, ha il

compito di gestire l’area terrestre e marina, perseguendo obiettivi di conservazione, integrazione tra

attività umane e ambiente, educazione ambientale, ricerca scientifica e sviluppo sostenibile del

territorio. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo sono rappresentati dal Consiglio di

Amministrazione, composto da sei membri, due per ciascun consorziato. In particolare:

su proposta del sindaco di Carovigno, il presidente e un membro;

su proposta del sindaco di Brindisi, un vicepresidente e un membro;

su proposta del presidente del WWF Italia Onlus, un vicepresidente e un membro.

Il Comune di Carovigno, esprimendo il Presidente del Consorzio e un componente del CdA, riveste un ruolo centrale e strategico nella governance dell’Ente. Il precedente CdA, giunto a scadenza a luglio 2025, periodo in cui il Comune di Carovigno aveva pubblicato l’avviso per la presentazione delle candidature, ha visto la proposta dei nuovi rappresentanti effettuata solo il 31 dicembre 2025, determinando un lungo periodo di incertezza istituzionale e un prolungamento di fatto del mandato in carica, ritardo che ha alimentato tensioni e preoccupazioni manifestate anche dal WWF Italia e da diverse forze politiche. La questione non riguarda più soltanto la legittimità formale delle designazioni, ma investe la credibilità, l’autorevolezza, la funzionalità complessiva della governance del Consorzio e la capacità delle istituzioni coinvolte di garantire una guida stabile, trasparente e pienamente riconoscibile a un ente di rilevanza strategica. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di criticità: nei giorni scorsi si è svolta a Brindisi una cerimonia istituzionale per i 25 anni della Riserva, alla quale il Comune di Carovigno non ha partecipato, risultando assente da un evento di rilevanza simbolica e istituzionale. Tale assenza appare particolarmente grave considerando che Carovigno esprime la Presidenza del Consorzio e rappresenta la città che ospita e tutela la Riserva. Il presente COMUNICATO STAMPA non nasce da logiche campanilistiche o politiche, bensì da una fondata preoccupazione istituzionale e da una profonda preoccupazione dei cittadini, che assistono con crescente disagio a una gestione percepita come confusa, tardiva e distante dal territorio che più di tutti è chiamato a custodire e valorizzare la Riserva Naturale di Torre Guaceto. Per questi motivi ci chiediamo: perché un evento di tale importanza non è stato organizzato nel territorio di Carovigno, a

per quale ragione la città di Carovigno appare marginalizzata nella rappresentazione e

Riteniamo, pertanto, che non si possa più perdere tempo, è precisa responsabilità di tutti gli enti

coinvolti, Comune di Carovigno, Comune di Brindisi e WWF, porre fine a questa situazione

imbarazzante di incertezza e confusione, eleggendo un nuovo CdA in grado di governare,

rappresentare il Consorzio con autorevolezza e pieno esercizio dei propri poteri.

Auspichiamo che le guerre di posizione e i tentativi, mai del tutto celati, di immaginare che la figura

del Presidente possa essere indicata da altri soci anziché dal Comune di Carovigno vengano

definitivamente accantonati e che tutti si adoperino per proporre candidati realmente all’altezza del

compito. Torre Guaceto e il territorio non meritano oltremodo questo teatrino poco edificante.

Luigi Bennardi

Segretario Circolo PD Carovigno