PD – “Con la possibile vendita del cracking Eni Versalis e gli investimenti di Eni Storage Systems, si stabiliscano tutele per i lavoratori e garanzie per il futuro”

Il futuro del polo petrolchimico di Brindisi negli ultimi giorni ha registrato una svolta auspicata e decisiva in merito al rilancio della transizione ecologica. La recente nomina del colosso finanziario JP Morgan in qualità di advisor per la possibile vendita dell’impianto di cracking di Eni Versalis rappresenta un traguardo fondamentale, che premia la visione del deputato del Partito Democratico Claudio Stefanazzi. Proprio il costante pressing parlamentare e territoriale promosso in queste settimane da Stefanazzi ha permesso di difendere un patrimonio industriale strategico per l’intero Paese, dimostrando come la buona politica possa produrre risultati tangibili e concreti. Sul versante della complessa transizione ecologica, le istituzioni regionali hanno ottenuto garanzie assolute e tempi certi per la costruzione della nuova gigafactory dedicata alla produzione di batterie per l’accumulo energetico. Il Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Eugenio Di Sciascio, hanno infatti ricevuto la conferma ufficiale che la prima pietra del nuovo impianto targato Eni Storage Systems sarà posata entro il prossimo mese di giugno, costituendo un pilastro fondamentale per l’avvio della riconversione del sito. Questo importante risultato dimostra una chiara e lungimirante visione politica, orientata alla tutela dell’intera filiera della chimica di base nazionale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali di un’area già fortemente provata dalle incertezze del mercato. La nostra ferma volontà di non abbandonare la storica vocazione industriale di Brindisi, ma di rilanciarla in chiave sostenibile, potrà concretizzarsi grazie all’arrivo di nuovi investitori dotati di tecnologie all’avanguardia, capaci di garantire all’Italia e all’Europa la piena sovranità nella chimica verde. Attraverso un dialogo sempre costruttivo ma del tutto inflessibile sulle garanzie necessarie a tutelare i posti di lavoro e, in generale, il territorio, il presidente Decaro sta lavorando con grande determinazione per blindare definitivamente con Eni questi impegni, mediante la possibile formalizzazione di un addendum al protocollo d’intesa. La nostra incessante azione politica e istituzionale proseguirà per assicurare che il lungo processo di transizione ecologica si traduca in reali e concrete opportunità di sviluppo e nella salvaguardia sia della filiera produttiva locale, come nel caso di Basell e Chemgas, sia dei posti di lavoro, un aspetto che riteniamo prioritario e che condividiamo pienamente con le organizzazioni sindacali.

Siamo fiduciosi per il futuro ma non possiamo dimenticare il passato; per questo motivo, non sarebbe stato accettabile un disimpegno industriale che avrebbe rischiato di lasciare indietro i moltissimi lavoratori e le aziende dell’indotto brindisino.

Francesco Cannalire, Alessio Carbonella e Denise Aggiano consiglieri comunali PD Brindisi