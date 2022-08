PD: CONTRO L’ABBANDONO DEI RIFIUTI VANNO INASPRITE LE SANZIONI E POTENZIATA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

“Contro l’abbandono dei rifiuti, bisogna potenziare la campagna di sensibilizzazione e inasprire le sanzioni”

Il fenomeno degli abbandoni di rifiuti è un atto illegale perpetrato da cittadini disonesti e sporcaccioni paragonabili a veri e propri delinquenti. Il costo sociale e d’immagine dovuto a questi comportamenti inconsulti è purtroppo a carico della comunità brindisina che è costretta, oltretutto, ad addossarsi l’onere economico di simili condotte criminali. Quindi oltre il danno anche la beffa.

Non è accettabile che questi soggetti possano inquinare e deturpare la città indisturbati infischiandosene dei grandi sforzi economici del Comune di Brindisi e organizzativi della società Ecotecnica.

L’impegno importante e visibile profuso negli ultimi mesi, anche grazie alla forza repressiva delle foto trappole, rischia quindi di essere indebolito da un’impennata di abbandoni degli ultimi giorni in diverse zone, anche centrali, della città.

È pacifico che la prevenzione e la repressione sono armi spuntate senza il sostegno di una responsabilità civica dei brindisini finalizzata al rispetto del bene comune; d’altronde non si possono “militarizzare” tutte le vie della città e le campagne limitrofe.

Consideriamo fondamentale quindi un’azione pianificata e puntuale che coinvolga la parte sana della cittadinanza mediante il potenziamento della campagna di sensibilizzazione al conferimento dei rifiuti, a partire dalle scuole.

Al contempo è indispensabile dare priorità assoluta al lavoro e all’azione della task-force tra le forze di polizia locale, istituita per affrontare questo fenomeno, rafforzandola con risorse e strumenti, come l’inasprimento delle sanzioni, e consentire quindi di esercitare le proprie funzioni con le necessarie autorità e autorevolezza anche per stanare gli evasori della Tari.

Pd Brindisi