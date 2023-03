Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano esprime grande soddisfazione per la nomina di Loredana Capone a vice presidente del Partito Democratico nazionale: “Loredana – dichiara – svolge da anni un compito preziosissimo per la Puglia e per il partito. È stata la prima presidente donna dell’assemblea regionale pugliese e dunque questo riconoscimento appare il frutto del merito e di grandi capacità umane e politiche”.