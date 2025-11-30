PD: “Il centrodestra si sgretola e la città è ferma. Siamo ai titoli di coda dell’amministrazione comunale”

“Il centrodestra si sgretola e la città è ferma. Siamo ai titoli di coda dell’amministrazione comunale.”

“Esprimiamo forte preoccupazione per la crisi ormai evidente della maggioranza di centrodestra a Palazzo di Città e per le conseguenze concrete che questa situazione sta producendo sulla vita della cittadinanza.

L’ultimo Consiglio comunale ha reso chiaro a tutti quello che denunciamo da tempo. La discussione sui tempi e sulle modalità della presentazione di una semplice variazione di bilancio è stata solo il pretesto per innescare il ‘casus belli’. Un errore procedurale, che ha costretto l’amministrazione a correre ai ripari ma che ha scatenato uno scontro interno durissimo, fino all’annuncio di una possibile mozione di sfiducia al presidente del Consiglio comunale. Non è un dettaglio tecnico ma è il segno di una maggioranza che non tiene, che litiga e si blocca proprio quando dovrebbe assumersi responsabilità. Da mesi Brindisi assiste allo stesso copione con delibere annunciate e poi ritirate nel caos. Cantieri e opere pubbliche al centro di polemiche e verifiche della magistratura contabile. Il Consiglio comunale trasformato in un ring interno al centrodestra, più occupato a misurare pesi e quote di potere che a governare davvero la città. In questo clima, i dossier più importanti restano fermi. Utilizzo delle risorse del PNRR, sviluppo del porto, transizione energetica, servizi sociali, politiche per i giovani e per i quartieri, la crisi che morde il tessuto industriale sono temi che scontano un’azione amministrativa, di fatto, paralizzata.

Comprendiamo bene l’amarezza e la sfiducia delle cittadine e dei cittadini di Brindisi che guardano a questo spettacolo e si chiedono chi stia davvero pensando al futuro di Brindisi. Ogni giorno perso in questa palude politica significa meno servizi, meno opportunità, meno futuro per la nostra comunità.

Per questo chiediamo un atto di verità e di coraggio. Il sindaco e le forze di centrodestra dicano chiaramente se questa maggioranza esiste ancora e se è in grado di governare e se non lo è, ne prendano atto senza scaricare il prezzo delle loro divisioni sulla città. Brindisi non può restare ostaggio di una crisi permanente consumata sulle spalle dei cittadini.

Il Partito Democratico, in questi mesi, ha tenuto una linea opposta con serietà, responsabilità, coerenza. Dall’opposizione abbiamo denunciato gli errori, avanzato proposte, vigilato sulla correttezza degli atti, difeso gli interessi della comunità. Non abbiamo usato il Comune come palcoscenico, ma come luogo in cui ci si misura sui contenuti e sulle soluzioni.

Noi ci siamo e continueremo a esserci con una posizione chiara e netta. Brindisi merita un governo stabile, competente, capace di programmare e decidere, che rimetta al centro lavoro, sviluppo, giustizia sociale, ambiente e il rispetto dei cittadini e delle Istituzioni.

Il centrodestra cittadino, ormai ai titoli di coda, ha mostrato divisioni e incoerenza confermandosi inaffidabile e impreparato alle sfide che impone il governo cittadino.

Non possiamo permettere il perdurare di questo pericoloso stallo, per questo è fondamentale costruire, insieme ai cittadini, una prospettiva di governo seria, credibile e all’altezza di Brindisi.

Partito Democratico Città di Brindisi