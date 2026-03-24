Pd – “Il riscatto delle periferie di Brindisi trionfa con il ‘No’ e ci impone una nuova visione della città”

Brindisi ha scelto e lo ha fatto con un moto di orgoglio che parte dai suoi margini, dalle periferie, per colpire dritto al cuore del palazzo. La vittoria schiacciante del No al referendum sulla giustizia non rappresenta semplicemente la bocciatura di una riforma costituzionale avvertita come distante dalle vite delle persone ma è prima di tutto il grido potentissimo e carico di emozione di una comunità che ha deciso di rialzare la testa e farsi valere.

Il vero protagonista di questa giornata storica è il riscatto delle periferie brindisine. I nostri quartieri più popolari, quelli che vivono quotidianamente il peso delle assenze istituzionali e delle emergenze sociali, hanno impugnato la matita e barrato No per dire basta a una politica sorda e autoreferenziale. Hanno bocciato un’idea di giustizia calata dall’alto che non incrocia mai i bisogni reali, la mancanza di lavoro, i servizi fragili e il disagio che serpeggia pericolosamente. Questo voto massiccio e compatto non è un voto di protesta sterile, ma un profondo atto d’amore verso la Costituzione e Brindisi con una richiesta forte e ineludibile di dignità.

Sul piano politico cittadino il terremoto è del tutto evidente e chi oggi amministra o sostiene di rappresentarla a livello nazionale ed ha sostenuto a spada tratta questa riforma, chiudendosi nelle stanze dei bottoni, deve fare i conti con un maremoto di consapevolezza civica. L’onda del No certifica la fine di una stagione in cui si pensava di poter governare o indirizzare le coscienze ignorando la voce vera della città. Le periferie hanno idealmente sfiduciato un sistema di potere che appare disconnesso dalla realtà e che spesso si ricorda di certe aree cittadine solo all’avvicinarsi delle elezioni.

Accogliamo questo risultato con immensa emozione e con un enorme senso di responsabilità. La straordinaria lezione di democrazia arrivata da chi ogni giorno affronta le vere ingiustizie sociali ci impone di riflettere seriamente e di cambiare passo. Ora spetta a noi raccogliere questa luce di speranza e trasformarla in un progetto politico nuovo, solido e coraggioso. Non tradiremo questa domanda di giustizia sociale e ripartiremo dal coraggio di ogni singolo quartiere per costruire una Brindisi che non lascia indietro nessuno, affinché il riscatto sancito oggi nelle urne diventi l’unica bussola per il futuro della nostra bellissima e orgogliosa città.

Partito Democratico Città di Brindisi