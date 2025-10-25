PD – “Ita-Airways penalizza Brindisi. Abbiamo scritto al presidente della società vicino a FdI pretendendo risposte”

Il periodo elettorale, evidentemente, ispira la teatralità dei candidati che affrontano in maniera superficiale temi importanti, perdendo di vista i veri obiettivi. È il caso della protesta inscenata nello scalo aeroportuale di Brindisi dai candidati e amministratori comunali di Fratelli d’Italia e Forza Italia che con una speculazione elettorale ridicola individuano la società Aeroporto di Puglia, di cui il Comune di Brindisi è socio, responsabile del taglio dei voli Ita-Airways da e per Roma. È chiaro l’intento maldestro di tentare di nascondere i veri responsabili di queste scelte politiche che stanno penalizzando lo scalo aeroportuale di Brindisi. La verità infatti è che il presidente di Ita-Airways, compagnia aerea di riferimento dello Stato Italiano e sulla quale sono stati investiti fondi pubblici, è un uomo di fiducia proprio di FdI, nominato dal governo Meloni. Quindi il centrodestra brindisino sta spettacolarizzando un problema solo con un fine elettorale anziché risolverlo facendo pressioni politiche sui propri riferimenti nazionali. Per questo in qualità di consiglieri comunali del PD, con la determinazione di affrontare la questione con serietà, abbiamo inviato una lettera al presidente di Ita-Airways, Sandro Pappalardo, sollecitandolo a ripristinare immediatamente i voli cancellati e a potenziare i collegamenti da e per Brindisi con nuove rotte, anche alla luce dei fondi pubblici che hanno percepito per la creazione della compagnia.

Francesco Cannalire, Alessio Carbonella e Denise Aggiano consiglieri comunali PD Brindisi