PD – “L’asilo nido del Paradiso rimanga pubblico e si proceda a gestione mista con il Consorzio”

Il futuro dell’asilo nido comunale Cep del rione Paradiso è stato al centro di un serrato dibattito in consiglio comunale. Le aspettative delle famiglie, delle educatrici e di diversi residenti rivendicate e sostenute anche tramite una raccolta di migliaia di firme, rappresentano un elemento non trascurabile.

Per questo non ci si può mostrare sordi ad una forte e determinata richiesta di preservare il principio della gestione pubblica dell’asilo e l’amministrazione ha il dovere di sondare ogni possibile soluzione finalizzata a tale scopo.

L’idea di valutare una internalizzazione di tutto il servizio di gestione degli asili nido, incluso il personale, emersa durante il confronto, è un’opzione assolutamente condivisibile che va approfondita con il Consorzio dei servizi sociali dell’ambito di Brindisi-San Vito, ente pubblico che potrebbe agevolare ed essere protagonista di tale processo. Nel frattempo, come Partito Democratico, abbiamo posto la necessità di procedere in via sperimentale, proprio tramite il Consorzio, alla gestione mista dell’asilo del Paradiso, quindi pubblico-pubblico, in modo da superare definitivamente il rischio di una esternalizzazione ai privati della struttura. A nostro avviso questa modalità preserverebbe le professionalità delle educatrici comunali consolidate in anni di esperienza, tutelerebbe i bambini mediante la continuità educativa e didattica, garantirebbe il mantenimento della gestione pubblica dell’asilo e continuerebbe ad assolvere alla funzione di presidio sociale nel quartiere, rappresentando la prova generale per l’internalizzazione di tutto il servizio.

Su questa proposta di gestione sperimentale Comune-Consorzio dell’asilo Cep del Paradiso abbiamo registrato l’apertura del Sindaco Marchionna che si è impegnato a compiere tutti i passaggi necessari affinché si possa procedere con tale ipotesi.

Su questa proposta auspichiamo quindi il pieno sostegno e appoggio da parte di coloro che stanno seguendo questa vicenda ed hanno a cuore, come noi, la gestione pubblica dell’asilo Cep del Paradiso.

Francesco Cannalire, Alessio Carbonella e Denise Aggiano consiglieri comunali PD Brindisi