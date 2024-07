PD – Le aziende di Stato presenti a Brindisi aumentano i dividendi. Alle spalle dei lavoratori brindisini…

Più dividendi dalle aziende di Stato che sono insediate su questo territorio come #Enel ed #Eni significano:meno #investimenti;meno #ricchezza;meno #lavoro;meno #futuro;meno #sostenibilità ambientale;più #povertà;più #disoccupazione;più #inquinamento;più #instabilità sociale;più #disuquaglianzeEcco qual è l’idea del #Governo#Meloni, ossia impoverire dal punto di vista #sociale ed #economico i territori come #Brindisi che ogni giorno danno tantissimo anche in termini di sacrificio al sistema Paese. Dopo anni di speculazioni e con le maggiori unità produttive insediate a Brindisi e che hanno garantito floridi bilanci alle #aziende di #Stato, ci troviamo ad elemosinare ingiustamente investimenti per lavoro e sostenibilità ambientale. Il governo, invece di depauperare ulteriormente il nostro territorio, faccia re-investire a Brindisi una parte degli utili che le aziende di Stato hanno accumulato negli anni. Nella #manovra 2025 questi dividendi finanzino investimenti sui territori in cui il processo di decarbonizzazione rischia di diventare un tracollo socio-economico, anziché finanziare marchette elettorali così come già sperimentato nell’ultima manovra.