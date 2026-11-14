PD – “L’indotto di Basell non resti invisibile. Si apra subito un confronto dedicato al suo futuro”

Dal 17 ottobre l’impianto PP2 di LyondellBasell è fermo e per gli 81 dipendenti diretti da qualche giorno è stato definito un accordo tra le parti che con mille difficoltà vedrà tante famiglie trasferirsi definitivamente da Brindisi, lontano dalla propria terra e dagli affetti. Per i circa 150 lavoratori dell’indotto, invece, non c’è nulla di ufficiale, nessun piano, nessuna sede di confronto, nessuna certezza. Parliamo di manutenzioni metalmeccaniche, mensa, pulizie, logistica con lavoratrici e lavoratori che per anni hanno garantito il funzionamento dello stabilimento e che oggi rischiano di uscire dal ciclo produttivo in silenzio, con l’esaurirsi degli appalti, senza trasferimenti a Ferrara e senza accompagnamento alla pensione. Per questo esprimiamo la più forte preoccupazione per il loro futuro e per quello delle loro famiglie. Abbiamo espresso le nostre considerazioni al presidente del Comitato SEPAC della Regione Puglia, Leo Caroli, e riteniamo necessario convocare con urgenza presso la Prefettura di Brindisi un tavolo di concertazione dedicato all’indotto Basell, o di estendere formalmente a queste imprese e a questi lavoratori il percorso avviato il 28 ottobre sempre in Prefettura sulla riqualificazione dell’indotto del petrolchimico. Servono un censimento delle ditte e degli addetti coinvolti, la verifica degli ammortizzatori sociali attivabili, percorsi di formazione e ricollocazione agganciati ai nuovi investimenti, clausole di tutela nelle attività di demolizione e bonifica del sito. LyondellBasell non può lasciare Brindisi scaricando sul territorio il costo sociale della propria scelta e per questo ci auguriamo che sieda a quel tavolo e si assuma la sua parte di responsabilità.

Francesco Cannalire, Alessio Carbonella, Denise Aggiano consiglieri comunali Partito Democratico Brindisi