PD. Necessario salvare i piccoli borghi

Convegno questo pomeriggio presso la Provincia di Brindisi sul tema “Piano Strategico o Eutanasia delle Aree interne?”. Sono intervenuti l’on. del PD, Claudio Stefanazzi, il presidente della Provincia, in. Toni Matarrelli, l’on. Marco Sarracino. E’ stato ribadito il fatto che il Governo nazionale debba necessariamente reperire dei finanziamenti per affidarli ai piccoli comuni e ai borghi per evitare lo spopolamento definitivo, di fatto gia’ in atto. La Regione Puglia, lo ha detto Stefanazzi, ha già qualcosa di tal genere in proprio. Il Partito Democratico continuerà’ nel convincere il

Governo a cambiare strategia su questa situazione. Il rischio e’ che i piccoli comuni o le aree interne spariscano definitivamente.