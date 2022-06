PD – NEL CUORE DI BRINDISI PRESTO RIQUALIFICAZIONE E UNA CITTADELLA UNIVERSITARIA

Ecco la nota del PD di Brindisi:

Molto presto anche Brindisi diventerà una “normale” città universitaria grazie al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare che ha finanziato con 15 milioni di euro un progetto fortemente voluto da questa Amministrazione comunale. Il progetto prevede la riqualificazione del parco della Rimembranza, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione, dell’ex Agenzia delle Entrate, delle aree e delle strutture dell’ex scuola Marconi e della scuola di via Maglie per i servizi agli studenti e ai docenti, la ristrutturazione della chiesa del Cristo e l’abbattimento di opere abusive in via Porta Lecce. La visione della nostra amministrazione comunale è stata premiata anche dalla Regione Puglia e dall’Adisu Puglia che hanno previsto nella stessa zona e precisamente nell’edificio dell’ex Cassa Mutua Artigiani, proprio nei pressi del parco della Rimembranza, il recupero, dopo decenni di abbandono, e la realizzazione di residenze per studenti. La burocrazia farà il suo corso con tempi e atti previsti per legge, ma nulla potrà cancellare la grande conquista di Brindisi e di tutti i brindisini grazie al lavoro di questa Amministrazione comunale.