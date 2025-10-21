PD – “Per la cancellazione voli da Brindisi, la vera responsabilità è di ITA e del Governo, non della Regione né di Aeroporti di Puglia”

La soppressione del volo ITA Airways Brindisi–Roma delle 11:15 rappresenta l’ennesimo colpo inferto alla connettività del territorio, ma è bene chiarire un punto fondamentale. La responsabilità di questa scelta è interamente della compagnia di bandiera, controllata dallo Stato e guidata dal nuovo presidente dell’Alleanza ITA–Lufthansa, Sandro Pappalardo, esponente di Fratelli d’Italia.

Aeroporti di Puglia ha già precisato che le motivazioni della cancellazione vanno chieste a ITA, che decide in autonomia la programmazione dei voli. Gli slot, infatti, sono tutti disponibili e nessun ostacolo tecnico o gestionale è stato posto dallo scalo di Brindisi. È quindi del tutto strumentale e fuorviante tentare di scaricare sulla Regione Puglia o su AdP la responsabilità di una decisione assunta da una società pubblica controllata da uomini vicini al Governo Meloni.

Le proteste annunciate da Fratelli d’Italia all’aeroporto di Brindisi suonano come un tentativo goffo di distogliere l’attenzione dai veri responsabili. Lo stesso partito che oggi organizza conferenze stampa di protesta è quello che esprime il vertice politico della compagnia che cancella i voli da e per Brindisi.

Del resto, anche le dichiarazioni trionfalistiche di Forza Italia sul “nuovo corso” dei collegamenti da e per Brindisi si sono già rivelate prive di fondamento. Dopo gli annunci sui “più voli e prezzi più bassi” e sui cinque milioni di euro stanziati per la continuità territoriale, la realtà è che i collegamenti diminuiscono e le tratte più utilizzate vengono soppresse, a danno di cittadini, lavoratori e imprese.

È ora che Fratelli d’Italia e Forza Italia smettano di ingannare l’opinione pubblica e vadano a chiedere conto al Governo di centrodestra e in particolare al Ministero dei trasporti guidato dall’impalpabile Matteo Salvini, responsabili del peggioramento dei collegamenti aerei su Brindisi. Il territorio non ha bisogno di guerre di campanile inventate per nascondere l’inefficienza di chi governa il Paese ma ha bisogno di risposte, programmazione e rispetto.

Partito Democratico Città di Brindisi