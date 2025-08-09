PD – “Piena solidarietà all’avv. Rossana Palladino. Brindisi non si piega alla violenza”

Il Partito Democratico di Brindisi esprime piena e convinta solidarietà all’avv. Rossana Palladino, amministratrice della Brindisi Multiservizi, per il vile attentato incendiario che, nella notte tra venerdì e sabato, ha distrutto la sua auto nel quartiere Commenda.

Siamo di fronte a un gesto inaccettabile, che nulla ha a che vedere con il legittimo confronto politico o con le divergenze di opinione che possono emergere nelle sedi istituzionali. Qui c’è solo la mano codarda di chi pensa di sostituire le ragioni con la violenza, tentando di intimidire chi ricopre un ruolo pubblico.

Chiediamo con fermezza che le forze dell’ordine individuino al più presto e perseguano in modo esemplare i responsabili, perché Brindisi ha bisogno di vedere riaffermato il principio che la legge vale per tutti. Deve finire il clima di impunità che, troppo spesso, sembra avvolgere certe azioni nella nostra città.

Anche quando le posizioni sono diverse e il dibattito è acceso, il rispetto delle persone e delle Istituzioni è un valore irrinunciabile. Chi attacca in questo modo colpisce l’intera comunità e la sua libertà di confronto.

Partito Democratico di Brindisi