PD: Qual è il criterio utilizzato per le pubblicazioni sulla pagina istituzionale Facebook del Comune di Brindisi?

Ecco la nota del PD di Brindisi:

Ci sia permesso di esprimere alcune perplessità sulla nota pubblicata oggi sulla pagina facebook del Comune di Brindisi. Sorvoliamo su un possibile uso eccessivo di strumenti automatici per la stesura del testo e per lo stile linguistico discutibile. Quel che, però, non è accettabile è che la pagina ufficiale del Comune venga utilizzata per promuovere una specifica azienda privata ed il suo rapporto con le scuole del territorio. Pur apprezzando l’iniziativa #scuola–#lavoro, riteniamo che il Comune debba sempre mantenere un profilo neutrale senza trasformare il canale pubblico istituzionale in un veicolo promozionale per interessi privati.Se così non fosse, ci aspettiamo che, da domani, il Comune apra lo spazio istituzionale a tutte le realtà formative e alle numerose aziende, locali e non, che ogni giorno contribuiscono a creare opportunità per i #giovani brindisini, dando loro la possibilità di costruirsi un futuro nella propria città.