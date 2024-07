PD: “Senza eventi estivi, l’Amministrazione Comunale priva commercianti e cittadini di un’occasione di crescita”

Il Partito Democratico di Brindisi esprime profonda delusione e preoccupazione per la gestione dell’amministrazione comunale riguardo al programma estivo degli eventi. Mentre realtà vicine hanno saputo attrarre visitatori grazie alla presenza di grandi nomi della musica e della cultura e ad un cartellone estivo ben strutturato per tutti i gusti e per tutte le età, Brindisi si trova in una situazione di totale carenza organizzativa.

È inaccettabile che, nonostante le potenzialità della nostra città, non sia stato realizzato un programma di eventi capace di richiamare turisti e cittadini. L’assenza di iniziative culturali e musicali di rilievo priva i brindisini di momenti di svago e aggregazione e penalizza fortemente anche il tessuto economico locale. Fortunatamente, la qualità degli esercizi di ristorazione, pizzerie, ristoranti e pub ha contribuito a mantenere viva la vita serale e notturna della città. Questi imprenditori, con la loro eccellenza, stanno sopperendo alle mancanze dell’ente comunale, quando invece dovrebbe essere l’amministrazione, attraverso un’offerta di alto livello, a facilitare l’afflusso di turisti e cittadini e dare maggior impulso all’economia cittadina.

A tutto questo si aggiunge una gestione inadeguata della viabilità e della pulizia urbana. Le strade principali del centro cittadino sono aperte al traffico, con auto che transitano in strettoie causate da lavori in corso, come nella parte finale di Corso Garibaldi. Questa situazione non solo crea disagi alla circolazione, ma rappresenta anche un pessimo biglietto da visita per i turisti. L’igiene urbana lascia molto a desiderare, e sarebbe necessario un maggiore impegno per garantire standard adeguati di pulizia, soprattutto in una stagione in cui la città dovrebbe brillare.

Il Partito Democratico di Brindisi chiede con forza all’amministrazione comunale di invertire questa rotta e di impegnarsi seriamente per valorizzare il nostro territorio. Siamo consapevoli che non si è più in tempo per pianificare eventi di richiamo, oltre alle tradizionali manifestazioni di giugno realizzate quasi esclusivamente grazie al finanziamento della Regione Puglia. È, però, ancora possibile creare un ambiente accogliente e attrattivo per tutti, garantendo strade pulite e sicure, terminando velocemente tutti i lavori ancora in corso e chiudendo al traffico i corsi principali. Solo così Brindisi, seppur per il solo mese di agosto, potrà valorizzare appieno le sue enormi potenzialità culturali, monumentali ed imprenditoriali.

Partito Democratico di Brindisi