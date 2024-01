Pd: Si riassegnino fondi al centro antiviolenza per scongiurare sfiducia nelle Istituzioni

“Si riassegnino fondi al centro antiviolenza per scongiurare sfiducia nelle Istituzioni”

Il Partito Democratico di Brindisi aderirà alla manifestazione di sostegno al centro antiviolenza comunale indetta dalle segreterie territoriali di Brindisi di Cgil, SPI Cgil e Funzione Pubblica.

La scelta dell’Amministrazione di non stanziare nel bilancio 2024 i fondi per il cofinanziamento comunale per il servizio di supporto e sostegno alle donne e ai bambini vittime di violenza è assolutamente insostenibile. Non è certo una questione politica o ideologica ma rappresenta un grave indebolimento dell’azione di tutela delle fasce più fragili. E proprio per questo motivo, già qualche settimana addietro dopo la denuncia pubblica proprio del Partito Democratico di Brindisi, il gruppo consiliare si è fatto promotore assieme a tutti i gruppi di minoranza in Consiglio Comunale di una proposta di mozione con una variazione di bilancio finalizzata a prevedere lo stanziamento di centomila euro per il cofinanziamento del centro antiviolenza comunale.

Il documento sarà discusso dall‘organo consiliare entro febbraio e se sostenuto, come ci auguriamo, anche dalla maggioranza al governo cittadino, potrà porre rimedio ad una decisione grave e miope che rischia di ledere irrimediabilmente la fiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni.

Partito Democratico di Brindisi