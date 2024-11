Pedoni a rischio a Tuturano. Occorrono i dossi di rallentamento!

Gli abitanti di Tuturano, l’unica frazione della città di Brindisi, non sanno più davvero a chi rivolgersi per tentare di essere ascoltati e tutto questo avviene anche quando si parla di sicurezza stradale e di incolumità dei pedoni. E’ di pochi giorni fa la notizia di una donna che è stata investita da un’auto a forte velocità in via Colemi, una delle strade di accesso al centro abitato. Si tratta di un rettilineo che da più di qualche automobilista viene scambiato per un circuito di formula uno. E la stessa cosa purtroppo avviene in via Vittorio Emanuele, cioè l’altro ingresso nella frazione per chi proviene da fuori. Tra l’altro, la mancata realizzazione di una circonvallazione attesa da decenni comporta il transito di veicoli e mezzi pesanti proprio tra le abitazioni. Da qui la richiesta pressante, in attesa di interventi risolutivi, di dossi per il rallentamento delle auto. A Palazzo di Città non vengono fornite risposte convincenti e quindi ci sono stati anche imprenditori del posto che si sono offerti di finanziare l’acquisto di questi dossi, anche se occorrono le autorizzazioni che al momento non sono state concesse.

Un fatto particolarmente spiacevole, tanto più se si considera che è in gioco la sicurezza dei pedoni. In via Vittorio Emanuele c’è il passaggio dei bambini che si recano a scuola e poi c’è la Chiesa. In via Colemi, invece, c’è l’oratorio parrocchiale dove vanno a giocare tanti bambini e ragazzi di Tuturano.

Basterebbero queste motivazioni per non perdere altro tempo…