“Pennellate di luce, un viaggio nel cinema di Sergio Salvati”, quando una serata diventa magia e cultura!



Presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti, Ex Convento delle Scuole Pie, si è tenuta la presentazione del libro:”Pennellate di luce, un viaggio nel cinema di Sergio Salvati”, a cura di Francesco Romano, Davide Mancori, Rollo Martins e Ilaria Zappitelli. Pubblico delle grandi occasioni per un incontro che non è stato “soltanto” la presentazione di un libro, ma un vero e proprio incontro sulla magia che il grande cinema può regalare. È intervenuto Antonio Melcore, Direttore dell’Accademia degli Erranti, per i saluti e introdurre l’argomento della serata. Francesco Romano, archeologo e divulgatore culturale, fin da piccolo ha sempre coltivato una passione smodata per il cinema. Recandosi a Roma una volta al mese, ormai da tanti anni, è riuscito a entrare in quel mondo che aveva sempre amato. Registi, attori, montatori, amicizie profonde che gli hanno permesso di scoprire segreti, aneddoti, tutto quanto gira intorno alla realizzazione di un film, un mondo magico che lo coinvolge. Dopo avere ringraziato Antonio Melcore e la Presidente Rosy Barretta, la giornalista Anna Consales ha letto la bellissima prefazione del libro scritta da Manuel de Teffè che, effettivamente, riesce a dare una stupenda disamina del testo. Sono stati proiettati video che gli “amici del cinema” di Francesco avevano registrato proprio per l’evento. Durante le due presentazioni romane, tanti grandi nomi avevano partecipato in presenza, ma riunirli tutti a Brindisi era un po’ difficile e, così, hanno voluto ugualmente fare sentire la loro vicinanza. Nella Sala, inoltre, erano presenti alcuni dei tanti poster cinematografici che Francesco colleziona da anni e che hanno, letteralmente, trasformato la sua casa in un museo in continua espansione. Ci sono stati interventi molto interessanti, a partire dal dott. Carmelo Grassi, la Famiglia brindisina del cinema, che ha voluto dare il suo contributo alla serata. È intervenuto il dott. Roberto Romeo, grande esperto di cultura, che ha focalizzato quanto sia evidente e contagiosa la passione di Francesco. Il prof. Gianfranco Perri cittadino del mondo e scrittore con all’attivo tanti libri su Brindisi, ha ricordato il suo fortunato incontro con Clint Eastwood, con aneddoti che hanno incuriosito tutti. Ha dialogato con l’autore, l’avv. Alessandro Caiulo, anche lui grande appassionato di cinema, che ha saputo “provocare” Francesco con interessanti domande. La scrittrice Ilaria Greco ha letto alcuni brani del libro. Ha moderato l’incontro, la giornalista Anna Consales. Al termine dell’incontro, si è tenuta una degustazione di vini sul bellissimo terrazzo dell’Ex Convento delle Scuole Pie. L’appuntamento, della Rassegna Letteraria “Pagine Erranti- Brindisi città che legge”, è stato presentato dall’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti. Una bellissima serata con tante persone che hanno condiviso un’occasione unica per conoscere un mondo fantastico!





