PENSIERO IDENTITARIO E AGENDA 2030 – CONVEGNO AL “MARZOLLA”

Nella memoria del docente universitario, del sociologo, del saggistica ed editorialista Franco Cassano, scomparso nel 2021, si e’ aperto nel pomeriggio, presso il Liceo Classico “Marzolla” di Brindisi, il seminario-evento, sul tema “Pensiero meridiano e Agenda 2030”, per un’etica della restanza nel proprio territorio, come impegno di cittadinanza a promuoverlo, valorizzarlo, a ridare ad esso ciò che esso ci ha dato nutrendoci di valori e tradizioni identitarie. È un nuovo meridionalismo, che si apre al dialogo con tutte le culture mediterranee, in una sintesi che nutre le menti. Quelle dei giovani, in particolare degli studenti delle classi terminali del “Marzolla”, che in questi giorni hanno riflettuto sul ” Pensiero Meridiano” e oggi hanno dialogato con l’autrice del libro Annalisa Grillo “Educare al pensiero meridiano – Pensare l’umano per ritrovarlo…al Sud” e con il Prof. di Unisalento, Angelo Salento, oltre che con i rappresentanti di ” Palazzo Guerrieri” , Laboratorio di innovazione urbana, Nicholle Salerno e Rosalba Cucci. Dopo il benvenuto porto dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmen Taurino, c’e stato il saluto di Rino Spedicato, CSV Brindisi Lecce ” Volontariato nel Salento”. Si e’ trattato di un bel pomeriggio di approfondimento e riflessione sulla propria identità che non si chiude all’altro. Mai.