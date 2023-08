Peppe Quartulli, l’intrattenitore brindisino che ha conquistato Napoli, la Capitale dei Matrimonio in Italia

Dal fare feste di compleanno nei garage di Brindisi ai matrimoni di lusso a Napoli, la storia di Peppe Quartulli è un racconto di determinazione, passione e successo. Con un’essenza di visionario e intraprendente, Quartulli è il cervello dietro Spositive, una delle principali aziende italiane nel settore dell’intrattenimento per matrimoni e grandi eventi, e ha stabilito una solida reputazione per l’offerta di un servizio unico e personalizzato.

Crescendo a Brindisi, Peppe Quartulli aveva sempre avuto un’anima da animatore. A soli 25 anni, dopo aver maturato esperienze internazionali nei villaggi turistici, decide di tornare nella sua amata terra pugliese, con l’idea di portare un vento di novità nel mondo dell’animazione. Ma, come spesso accade con le nuove idee, le sfide non sono mancate. Per innovare, ha unito le competenze acquisite all’estero con una visione personale, creando Spositive. Un nome che fonde la parola “sposi” con “positività”, simboleggiando l’essenza della sua missione: rendere indimenticabile il giorno più bello per le coppie.

Ciò che rende Spositive e Peppe Quartulli veramente distintivi nel settore è l’approccio “ad alto coinvolgimento emotivo”. Come sottolinea Peppe, “La mente ricorda solo se il cuore ricorda”. Non si tratta solo di intrattenimento, ma di creare ricordi che rimarranno impressi nelle menti e nei cuori degli invitati e degli sposi. E per assicurarsi che ogni matrimonio sia unico, Spositive organizza incontri prematrimoniali, analisi demografiche degli invitati e studia minuziosamente la location per fornire un servizio davvero personalizzato. Spositive oggi conta tantissimi artisti nazionali ed internazionali, strumentazioni all’avanguardia ed uno staff per il supporto clienti attivo 7 giorni su 7.

Ma Napoli? Ebbene, con la fama acquisita negli anni come azienda di intrattenimento in crescita, non ha impiegato molto tempo per conquistare anche la città partenopea, divenendo una figura di riferimento per i matrimoni di lusso.



“In realtà non solo Napoli ma siamo presenti anche in città come Parma, Milano, Torino, Bari, Lecce e naturalmente la mia amata Brindisi” continua a confidarci Peppe.

E mentre Peppe continua a consolidare il successo di Spositive, ha già in mente nuovi progetti: un libro in cui racconta la sua storia imprenditoriale e l’apertura di un’accademia per formare gli animatori del futuro. Un consiglio che offre ai giovani aspiranti imprenditori è chiaro: “Non arrendersi, studiare e avere la voglia di mettersi in gioco”.

Peppe Quartulli è un esempio lampante di come, con determinazione e una vision chiara, si possa trasformare un sogno in una realtà prospera. E nel suo caso, quella realtà risuona con la melodia dell’amore, della musica e dell’intrattenimento. Tutto partendo da Brindisi.

(Sito di riferimento: https://spositive.it)