Per il brindisino Alessandro Salipante dopo il mondiale di pallanuoto U18 arriva la convocazione all’Europeo U19

Un’annata intensa, quella dell’attaccante mancino Alessandro SALIPANTE, giocata tra campionato nazionale di pallanuoto serie A2 nelle fila del CENTRO NUOTO LATINA e campionato nazionale categoria Juniores con la società di appartenenza ROMA VIS NOVA. La stagione agonistica è poi proseguita con un’estate ancora più rovente con la partecipazione dell’atleta brindisino classe 2006 ai Mondiali giovanili di categoria U18 giocati a luglio u.s. a Buenos Aires in Argentina, dove la nazionale giovanile allenata da Mister Christian PRESCIUTTI ha conseguito il quarto posto assoluto, e culminata con la convocazione all’Europeo U19 che si svolgerà a Burgas (Bulgaria) dal 01 al 07 settembre p.v..

Alessandro è attualmente in ritiro presso il Centro Federale di Ostia con i compagni di squadra, dove, sotto la guida esperta di Mister PRESCIUTTI e del suo staff composto dall’assistente Daniele CIANFRIGLIA, il preparatore atletico Daniele BIANCHI, il coordinatore tecnico Daniele TEMPESTINI, medico e fisioterapista, è in fase di preparazione al torneo dalla fine del mese di luglio.

Giocatore tattico e grintoso è sicuramente una tra le giovani promesse nel panorama nazionale per la pallanuoto, Alessandro, alto 1.92 cm per 82 chili, ha compiuto 18 anni lo scorso 22 luglio e dall’età di 15 anni si è trasferito a Roma per seguire un sogno lontano dagli affetti più cari. Grandi sacrifici, duro lavoro, rinunce e privazioni quelle del promettente pallanuotista ripagate da grandi soddisfazioni e forti emozioni come quelle di rappresentare la propria Nazione in uno sport meraviglioso con il sogno e l’aspirazione di poter far parte di un “qualcosa” di più grande e con la consapevolezza che l’impegno e determinazione dovranno essere sempre il traino del vivere quotidiano.