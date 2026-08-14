Per il cartellone estivo “E’ viva Latiano” due appuntamenti targati Taberna Libraria, il 24 agosto “Senza distinzione di sesso” nell’atrio di Palazzo Imperiali ed il 28 agosto “Il cielo bruciava di Stelle”

Il cartellone estivo “È viva Latiano” predisposto dal Sindaco Angelo Caforio e dall’Assessore Bartolo Gagliani, prevede, in agosto, due serate tra musica, memoria e Costituzione proposte in tandem dall’Amministrazione Comunale di Latiano e la Taberna Libraria: “Il cielo bruciava di stelle” e “Senza distinzione di sesso”. Due produzioni culturali del contenitore culturale di Latiano capaci di coniugare spettacolo, narrazione e musica dal vivo, che promettono riflessione, emozione e condivisione.



Il primo happening è in programma lunedì 24 agosto 2026 alle ore 20:30 presso l’Atrio di Palazzo Imperiali con “Senza distinzione di sesso”, spettacolo dedicato agli ottant’anni della Costituzione Italiana e al ruolo delle donne nella costruzione della Repubblica mentre venerdì 28 agosto 2026, sempre alle 20:30, presso Zero Kitchen sarà la volta di “Il cielo bruciava di stelle – La stagione magica dei cantautori italiani”,



Entrambe le iniziative saranno presentate dal giornalista brindisino Nico Lorusso affiancato da altri narratori e rappresentano un percorso culturale che intreccia parole, musica e memoria collettiva, coinvolgendo il pubblico in un viaggio attraverso alcune delle pagine più significative della storia italiana.



Senza distinzione di sesso

Lo spettacolo del 24 agosto ricorda i valori fondanti della Repubblica con “Senza distinzione di sesso”, spettacolo inserito nelle celebrazioni dedicate agli 80 anni della Costituzione italiana.



Attraverso racconti, dialoghi, testimonianze e musica, lo spettacolo ripercorre la nascita della Repubblica e il contributo fondamentale delle donne alla costruzione della democrazia italiana. Un itinerario che mette al centro le protagoniste della storia, della cultura e della società, ricordando figure femminili che hanno segnato il cammino verso l’affermazione dei diritti civili, sociali e politici.



Il filo conduttore sarà la musica, affidata alla sensibilità artistica di Sergio Mazzini e Ludovica Legrottaglie, che accompagneranno il pubblico in un percorso emotivo capace di dare voce alle storie raccontate, ed una coreografia di danza proposta dalle ballerine Chiara e Ilaria Vitale allieve della A.S.D. Planet Gym 2004 diretta dalla Maestra Antonella Valente.



Il cielo bruciava di stelle

Lo spettacolo del 28 agosto accompagna gli spettatori in un affascinante viaggio nella grande stagione del cantautorato italiano. Partendo dal 1979, tra la fine degli anni di piombo e l’inizio del decennio che avrebbe cambiato il volto del Paese, il racconto ripercorre un’epoca in cui le canzoni sono diventate la colonna sonora delle trasformazioni sociali, culturali e politiche dell’Italia.



Attraverso aneddoti, episodi di cronaca, storie di vita e curiosità artistiche, il pubblico sarà guidato alla riscoperta di un patrimonio musicale che continua ancora oggi a parlare a generazioni diverse. Le canzoni diventano così un autentico romanzo del tempo, capace di raccontare sogni, inquietudini, speranze e cambiamenti di un Paese in continua evoluzione.



Anche in questa occasione ad arricchire il racconto saranno le interpretazioni musicali di Sergio e Ludovica, che daranno nuova vita ai grandi classici della canzone d’autore italiana.



L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.