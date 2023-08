PER LA FESTA DI SAN TEODORO: L’ULTIMA TAPPA ESTIVA DEL CICCIO RICCIO SUMMER TOUR 

Dopo aver fatto ballare e cantare in tutte le più belle piazze della Puglia, il Ciccio Riccio Summer Tour saluta l’estate 2023 proprio a casa sua, nella città di Brindisi. Domenica 3 settembre, sul viale Regina Margherita, a partire dalle 21:30, si darà il via ufficiale al tour. Torna la Reunion tra MM e Sandro Toffi, che condurranno “90 per una notte” con tutti i successi dance degli anni ’90, insieme a due grandi star della musica dance, Haiducii e Neja. Ma ad accendere il palco del Ciccio Riccio in tour ci saranno anche i DJ e i vocalist del Ciccio Riccio, insieme all’immancabile Ignazio Deg con il suo successo dell’estate, “Tutti di Fretta”. Ma ad infiammare il palco ci saranno anche le ragazze della Street School del maestro Teddy Wigga con le loro coinvolgenti coreografie.

Il Ciccio Riccio Summer Tour ha portato la sua carica di energia e divertimento in tutta la Puglia durante questa calda estate. Ma ora è il momento di festeggiare San Teodoro, patrono di Brindisi, con un grande evento che promette di essere indimenticabile. Il viale Regina Margherita si trasformerà in un grande live, pronta ad accogliere tutti coloro che desiderano concludere la stagione estiva con un’esplosione di musica e allegria.

Il suo ritmo coinvolgente e le sue parole spensierate saranno la colonna sonora perfetta per concludere l’estate in bellezza. Un’occasione unica per ballare, cantare e creare ricordi indimenticabili insieme agli amici e alle persone care. Quindi, segnatevi la data: domenica 3 settembre, viale Regina Margherita. Il patron di Ciccio Riccio MM e l’art director Ziza invitano la partecipazione di massa a questo grande evento.