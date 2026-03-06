Per la Giornata Internazionale della Donna, al Museo Ribezzo, il 13 Marzo terzo appuntamento della rassegna “Conversazioni sul Mito” con “I Miti e le Donne – Divine, Umane, Imperfette”

Per la Giornata Internazionale della Donna, al Museo Ribezzo di Brindisi, il 13 Marzo ore 19:30, terzo appuntamento della rassegna “Conversazioni sul Mito” con “I Miti e le Donne – Divine, Umane, Imperfette”

Per la Giornata Internazionale della Donna, venerdì 13 Marzo ore 19:30, al Museo Ribezzo di Brindisi, Piazza Duomo, terzo appuntamento della rassegna “Conversazioni sul Mito” con “I Miti e le Donne – Divine, Umane, Imperfette”, di e con Alessandra Pizzi e coreografie – movimento scenico di Marilena Martina.

Una serata che mette al centro le figure femminili del mito, protagoniste di sfide e destini esemplari, che intreccia narrazione, riflessione e teatro per riportare alla luce i grandi racconti della tradizione mitologica, ancora capaci di interrogare il presente.

Il Museo Ribezzo, custode di memorie antiche e luogo privilegiato tra passato e contemporaneità, diventa così lo spazio privilegiato per questo appuntamento dedicato alle figure femminili che hanno sfidato il destino e lasciato un segno indelebile.

Alessandra Pizzi, con coreografie e movimento scenico di Marilena Martina, ci guiderà in un percorso di ascolto, evocazione e rilettura, offrendoci nuove prospettive su storie che continuano, intrecciano libertà, passione e destino, Dal coraggio di Antigone, che si oppose alle leggi degli uomini per seguire il proprio istinto, all’intelligenza e alla pazienza di Penelope, custode di un’attesa che diventa resistenza.

Un mosaico di voci guidate dallo stesso destino, in cui si inserisce anche Aracne, simbolo eterno di un talento che osa oltre i confini, di un orgoglio che non si piega, di una ribellione femminile che diventa leggenda; il filo che intrecciò con la sua arte continua a vibrare nei secoli.

L’evento è a cura di Ergo Sum Produzioni, in collaborazione con il Polo Biblio Museale di Brindisi – Museo Archeologico F. Ribezzo e il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia. Intervento finanziato con risorse del Fondo Sviluppo Coesione 2021-2027

Ingresso Gratuito.

Prenotazione obbligatoria al numero: +39 327 909 7113