Per la prima volta a San Donaci, arriva lo spettacolo più esplosivo d’Italia!

Il 30 agosto 2025, a partire dalle 21:30 in Piazza Aldo Moro a San Donaci, PRO LOCO SAN DONACI, in collaborazione con Party Salento Video Show Live e con il patrocinio del Comune di San Donaci, organizza “DÉJÀ VU SUMMER CLOSING PARTY – PARTY SALENTO VIDEO SHOW LIVE”.

Un format unico nel suo genere: una combinazione travolgente di DJ set, video musicali originali proiettati su maxi schermi LED, effetti speciali, luci e un’atmosfera da grande festival!

Una serata coinvolgente per salutare la stagione estiva 2025: un ringraziamento, da parte della PRO LOCO SAN DONACI, verso tutta la cittadinanza per la continua fiducia e per il prezioso affetto dimostrato in ogni occasione fino ad ora!

Musica per tutti i gusti (revival anni ’70/’80/’90, dance, pop, rock e hit del momento), food e drink e tanta voglia di divertimento per una serata indimenticabile.

Evento GRATUITO e ad INGRESSO LIBERO: non fartelo raccontare, vietato mancare!