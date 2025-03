Per la Real Carovigno sabato partita decisiva

La Real Five Carovigno dei mister Tateo e Taliente sabato 29 marzo prossimo affronterà una delle partite più importanti della stagione, giocandosi il tutto per tutto al Pala Fernando Prima di Carovigno contro la Motorscar Brindisi.

È tempo di derby dunque, che sarà cruciale e fondamentale ai fini del mantenimento della categoria e degli obbiettivi futuri dell’associazione.

Associazione che ricordiamo conta fra i primi sostenitori Giuseppe “Brio” Greco e Davide Greco; promotori dello sport locale ed affermati imprenditori del tessuto economico carovignese.

Giuseppe Greco è titolare della Brio Service S.r.l. e Puglia Elettrica S.r.l., consolidate realtà del territorio di Carovigno.

Davide Greco è anche lui un giovane imprenditore edile e dell’intrattenimento attraverso le sue aziende Arena 30-40, 30-40imprese.it (Villasinpuglia.com), Bar- Mezzaluna Cafè.

Il fondamentale supporto al progetto da parte di entrambi al Campionato Nazionale di Serie B (Prima Squadra) e Nazionale Under-19 è solo un punto di inizio e rodaggio verso l’obbiettivo che consiste nel portare il futsal rosso-blu ai più alti livelli nazionali, dando così di luce riflessa prestigio e lustro alla città della ‘Nzegna.

L’obiettivo di tutti è quello di raggiungere la salvezza nel primo storico anno di serie B, per poter in primavera mettere le basi per i futuri successi sportivi e consolidare l’associazione tra i punti di riferimento sportivi del territorio.

Nell’ultimo sabato del mese di marzo la Real Five Carovigno dunque scriverà, per l’ennesima volta un’altra pietra miliare della sua quindicinale storia, ma ha bisogno di una cosa: un sesto uomo in campo.

Ovviamente parliamo dei tifosi e dei sostenitori carovignesi e non, e perciò… TUTTI AL PALAZZETTO!