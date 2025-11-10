Per l’estate 2026 torna il volo Brindisi – Praga

L’Aeroporto del Salento di Brindisi e il Vaclav Havel di Praga saranno nuovamente collegati con un volo di linea diretto, a partire dal 3 giugno prossimo e per tutta la durata della Summer 2026. Il volo avrà cadenza settimanale, il mercoledì.

Il collegamento rappresenta un importante strumento di sviluppo per il turismo incoming verso il Salento, sempre più apprezzato anche dai viaggiatori dell’Europa centrale. Eurowings, compagnia del gruppo Lufhtansa, conferma così la propria fiducia verso il mercato pugliese e nel potenziale di crescita dello scalo di Brindisi, puntando su una destinazione che, nel corso degli ultimi anni, ha registrato un costante incremento dei flussi di traffico.

“Questa conferma – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia,Antonio Maria Vasile – rappresenta un segnale tangibile della competitività e dell’attrattività del sistema aeroportuale pugliese. Il nuovo collegamento rafforza in modo strategico le relazioni tra la Puglia e principali mercati europei di riferimento, contribuendo al consolidamento del nostro piano di espansione internazionale, che perseguiamo con visione, coerenza e investimenti mirati. Ringrazio Eurowings per la fiducia rinnovata e per aver riconosciuto nel sistema aeroportuale di Brindisi un hub di riferimento per lo sviluppo del traffico turistico e business. Un ringraziamento particolare va alla Regione Puglia, partner istituzionale di primaria importanza per l’impegno costante nel promuovere la competitività e l’attrattività del nostro territorio sui mercati globali”.

I voli da Praga saranno operati ogni mercoledì con partenza alle 7.15 e arrivo a Brindisi alle 9.15 mentre i voli da Brindisi partiranno alle 10.00 con arrivo a Praga alle 12.00. I biglietti sono già in vendita sul sito della compagnia e sulle principali piattaforme di prenotazione online.