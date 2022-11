PER L’HAPPYCASA A BOLOGNA SCONFITTA NETTA E PREVEDIBILE

Basket: sconfitta la Happy Casa Brindisi sul campo della Virtus Bologna

Netta e prevedibile sconfitta della Happy Casa Brindisi al Paladozza contro la Virtus Bologna, prima on classifica. La squadra di Vitucci resiste solo il primo tempino. Per il resto solo Virtus. I felsinei hanno vinto per 98 a 68.

Parte forte subito la Virtus Bologna, pur senza Teodosic, soprattutto in attacco, praticamente senza sbagliare nulla nell’area pitturata avversaria. La Happy Casa Brindisi approfitta di qualche leggerezza difensiva dei felsinei e contiene lo svantaggio. 32 a 19 al primo intervallo in favore dei pluricampioni d’Italia. Belinelli da una parte e Bowman dall’altra fanno divertire il pubblico. Parte male Brindisi nel secondo quarto e Vitucci chiama il primo time out. La Happy Casa Brindisi rientra con lo spirito giusto, si schiera a zona 2-3 e recupera qualche punto, complice il rilassamento dei padroni di casa. Riismaa fa tre su tre dalla lunga distanza e riporta Brindisi a – 8. Sul finire del tempo, la Virtus allunga ancora e chiude in vantaggio per 50 a 38 all’intervallo lungo. Brindisi solo 4 su 20 da tre punti. Crollo Brindisi nel terzo quarto, sotto i colpi del felsineo Mannion, vero mattatore. 11 a 4 il parziale per la Virtus nei primi tre minuti del terzo tempino. E il crollo fisico e mentale dei biancazzurri prosegue anche successivamente, nel corso del tempino, raggiungendo anche i 30 punti di svantaggio. All’ultimo intervallo, la Virtus Bologna avanti per 79 a 50. L’ultimo quarto si gioca solo per le statistiche. Finale, 98 a 68 in favore della capolista, all’ottava vittoria consecutiva in questo campionato. Domenica prossima, la Happy Casa Brindisi giochera’ ancora in trasferta contro Venezia.