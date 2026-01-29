Facebook Instagram
“Per ogni bambino nato un bambino salvato” – Domenica a San Vito la consegna delle pigotte Unicef ai nuovi nati

Per la seconda volta consecutiva il Comune di San Vito dei Normanni ha aderito all’iniziativa UNICEF “Per ogni bambino nato un bambino salvato” e 𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘀𝘀𝗶𝗺𝗮, 𝟭° 𝗳𝗲𝗯𝗯𝗿𝗮𝗶𝗼, 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟳, 𝗻𝗲𝗹 𝗧𝗘𝗫 (il Teatro dell’ExFadda), il sindaco consegnerà a tutte le bambine e a tutti i bambini della città nati nel 2025 la 𝗣𝗶𝗴𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗨𝗡𝗜𝗖𝗘𝗙.

La Pigotta è una bambola di stoffa, simbolo di amore e solidarietà, frutto del lavoro di tanti volontari che, negli anni, ha salvato oltre un milione e mezzo di bambini.

Infatti, adottando la Pigotta e facendone omaggio ai nuovi nati si augura loro il “Benvenuti” e si consente all’UNICEF di continuare ad aiutare tanti bambini nel mondo per garantire anche ad essi un futuro migliore, attraverso l’invio di kit salvavita composti da vaccini, vitamine, antibiotici, zanzariere e l’occorrente per un parto sicuro. “Siamo grati alla Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni – dice il presidente del Comitato provinciale per l’UNICEF di Brindisi, Raffaele Romano – perché anche quest’anno ha risposto positivamente alla nostra proposta. Donare la Pigotta dell’UNICEF è un simpatico gesto di benvenuto a un nuovo cittadino e alla sua famiglia, ma anche un importante e concreto atto di solidarietà. Speriamo che in futuro anche altre Amministrazioni Comunali della nostra provincia aderiscano a questa iniziativa”. 

