“Per una volta, parliamo di futuro”, i giornalisti delle testate brindisine si confrontano sulle prospettive della città

Presso il Museo Archeologico Francesco Ribezzo di Brindisi si è tenuto un incontro molto interessante con i giornalisti delle testate brindisine che si sono confrontati sulle prospettive della città. L’incontro, moderato da Gianluca Greco, giornalista di BrindisiReport, ha visto la partecipazione di: Lucia Portolano (Brindisi Oggi e la Repubblica), che ha focalizzato la tematica “Radici e ali: prendersi cura per costruire un’identità”; Fabio Mollica (Amazing Puglia) con “Risvegliamo Cenerentola!”; Mimmo Consales (BrindisiTime) con “Partiamo dagli strumenti urbanistici”; Francesco Ribezzo Piccinin (Quotidiano di Puglia) con “L’industria è davvero l’unica scelta possibile?”; Salvatore Morelli (L’Ora di Brindisi) con “Il porto sepolto”; Oreste Pinto (Brundisium.Net) con “Le sfide dello sviluppo e della crescita culturale”; Antonio Portolano (UnoGenio) con “L’era dell’AI: il futuro è già qui. Paura o abbondanza?”; Dario Recchia (Newspam) con “Sport”; e Angelo Stanisci (Consulenza Marketing) con “Brindisi raccontata male”. È intervenuta Emilia Mannozzi, Direttrice Polo Biblio Museale di Brindisi. Anche il Presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha voluto fare sentire la sua presenza anche attraverso un collegamento telefonico. Una serata molto partecipata e seguita con interesse dal numeroso pubblico presente. Tematiche importanti, sviluppate dai giornalisti con l’obiettivo di adoperarsi attivamente per Brindisi, una città con un potenziale enorme, una città che merita una maggiore attenzione e un impegno attivo da parte di tutti. È importante adoperarsi soprattutto per quanto riguarda i nostri giovani affinché, in futuro, non debbano necessariamente andare “fuori” e possano realizzarsi rimanendo nella loro città. Un futuro in cui si possa vedere una città attiva, che deve darsi da fare per migliorare e conquistare un ruolo di maggiore importanza, senza subire le decisioni prese dall’alto. L’evento si inserisce nel patto di collaborazione tra il Polo BiblioMuseale di Brindisi e l’Associazione Culturale Brundisium.net, per promuovere la cultura, il territorio e le iniziative di cittadinanza attiva. Anna Consale