“Per una volta, parliamo di futuro”: a Brindisi un confronto aperto sulle prospettive della città



Brindisi si interroga sul proprio domani con l’iniziativa “Per una volta, parliamo di futuro”, in programma giovedì 23 aprile alle ore 17.30 presso il Museo Archeologico Francesco Ribezzo, in Piazza Duomo.

L’evento nasce con l’obiettivo di stimolare una riflessione ampia e concreta sulle traiettorie di sviluppo del territorio, mettendo al centro temi cruciali: demografia, identità, industria, comunicazione, infrastrutture, cultura e innovazione tecnologica.

A confrontarsi saranno voci autorevoli del panorama giornalistico, culturale e professionale: Andrea Pezzuto (La Gazzetta del Mezzogiorno), Lucia Portolano (Brindisi Oggi e la Repubblica), Francesco Ribezzo Piccinin (Quotidiano di Puglia), Angelo Stanisci (S&L Consulenza Marketing), Salvatore Morelli (L’Ora di Brindisi), Oreste Pinto (Brundisium.Net), Antonio Portolano (UnoGenio), Mimmo Consales (BrindisiTime) e Fabio Mollica (Amazing Puglia). A moderare l’incontro sarà Gianluca Greco (BrindisiReport).

Un parterre eterogeneo, capace di offrire punti di vista differenti e complementari, con l’intento di superare letture parziali e aprire un confronto concreto sulle possibilità di crescita della città.

L’incontro è aperto al pubblico e si propone come uno spazio di dialogo, nel quale cittadini, operatori e istituzioni possano ritrovare una visione condivisa e consapevole del futuro di Brindisi.

L’evento si inserisce nel patto di collaborazione tra il Polo Bibliomuseale di Brindisi e l’Associazione Culturale Brundisium.net, finalizzato alla promozione della cultura, del territorio e delle iniziative di cittadinanza attiva.