Per vacanze d’autunno l’Italia conquista gli europei, la sceglie uno su tre. I dati di ConfTurismo Confcommercio-Swg

Per vacanze d’autunno l’Italia conquista gli europei, la sceglie uno su tre
Confturismo Confcom-Swg, stessa quota della Spagna davanti a Grecia, Francia e Portogallo
(ANSA) – ROMA, 07 NOV – Anche per le vacanze d’autunno
l’Italia conquista gli europei: a sceglierla è il 28% dei
cittadini, la stessa quota della Spagna, davanti a Grecia (20%),
Francia (17%) e Portogallo (16%).
A spingere i turisti europei verso l’Italia sono soprattutto i
prezzi e le offerte più convenienti rispetto alla stagione
estiva, indicati dal 31% degli intervistati. Seguono il clima
piacevole e mite (29%) e il minore affollamento delle località
turistiche (24%). Per il 21% conta il rapporto qualità-prezzo
più favorevole rispetto ad altre destinazioni europee, mentre un
altro 21% apprezza la possibilità di visitare città d’arte,
musei e luoghi culturali con maggiore tranquillità. Il 16%
considera importante la maggiore facilità nel trovare strutture
e soluzioni di soggiorno adatte alle proprie esigenze.
L’autunno diventa così un’occasione per scoprire un’Italia
diversa da quella estiva: il 16% è attratto dai paesaggi e dai
colori della stagione, il 14% da un’atmosfera più autentica e
rilassata e un altro 14% dalla possibilità di trascorrere ancora
qualche giorno al mare grazie al clima mite. Quest’ultimo
aspetto assume particolare rilevanza per i turisti tedeschi, tra
i quali la quota sale al 21%. Tra i principali mercati europei,
l’Italia è la prima destinazione indicata dai turisti spagnoli,
con il 35% delle preferenze. In Polonia si colloca al secondo
posto, con il 34%, dietro alla Spagna (37%). In Germania è
terza, con il 20%, dopo la Germania (39%) e la Spagna (24%). In
Francia è seconda, con il 24%, dietro alla stessa Francia (31%).
I francesi sono particolarmente attratti dai prezzi più
convenienti (35%) e dalla possibilità di visitare le località
turistiche con meno affollamento (29%). Per gli spagnoli,
invece, le città d’arte rappresentano un elemento di forte
richiamo: il 29% indica la possibilità di visitare musei e
luoghi culturali con maggiore tranquillità. I polacchi mostrano
una particolare attenzione al clima mite (33%) e alla minore
affluenza turistica (30%). I tedeschi, infine, sono maggiormente
orientati verso le località balneari: il 21% indica la
possibilità di trascorrere qualche giorno al mare tra i fattori
che potrebbero convincerli a scegliere l’Italia.
“L’autunno – dice Manfred Pinzger, presidente di
Confturismo-Confcom – può rappresentare una grande opportunità
per il turismo italiano. I dati ci dicono che gli europei
cercano sempre più esperienze di qualità, prezzi accessibili e
destinazioni meno affollate. L’Italia ha tutte le
caratteristiche per rispondere a questa domanda, grazie alla
straordinaria varietà della sua offerta: dalle città d’arte ai
borghi, dai paesaggi alle tradizioni enogastronomiche. E’
necessario valorizzare questo patrimonio anche al di fuori dei
mesi estivi, favorendo una maggiore distribuzione dei flussi
turistici durante l’anno e creando nuove opportunità di sviluppo
per i territori e le imprese del settore”. (ANSA).