Per vacanze d’autunno l’Italia conquista gli europei, la sceglie uno su tre. I dati di ConfTurismo Confcommercio-Swg

Per vacanze d’autunno l’Italia conquista gli europei, la sceglie uno su tre

Confturismo Confcom-Swg, stessa quota della Spagna davanti a Grecia, Francia e Portogallo

(ANSA) – ROMA, 07 NOV – Anche per le vacanze d’autunno

l’Italia conquista gli europei: a sceglierla è il 28% dei

cittadini, la stessa quota della Spagna, davanti a Grecia (20%),

Francia (17%) e Portogallo (16%).

A spingere i turisti europei verso l’Italia sono soprattutto i

prezzi e le offerte più convenienti rispetto alla stagione

estiva, indicati dal 31% degli intervistati. Seguono il clima

piacevole e mite (29%) e il minore affollamento delle località

turistiche (24%). Per il 21% conta il rapporto qualità-prezzo

più favorevole rispetto ad altre destinazioni europee, mentre un

altro 21% apprezza la possibilità di visitare città d’arte,

musei e luoghi culturali con maggiore tranquillità. Il 16%

considera importante la maggiore facilità nel trovare strutture

e soluzioni di soggiorno adatte alle proprie esigenze.

L’autunno diventa così un’occasione per scoprire un’Italia

diversa da quella estiva: il 16% è attratto dai paesaggi e dai

colori della stagione, il 14% da un’atmosfera più autentica e

rilassata e un altro 14% dalla possibilità di trascorrere ancora

qualche giorno al mare grazie al clima mite. Quest’ultimo

aspetto assume particolare rilevanza per i turisti tedeschi, tra

i quali la quota sale al 21%. Tra i principali mercati europei,

l’Italia è la prima destinazione indicata dai turisti spagnoli,

con il 35% delle preferenze. In Polonia si colloca al secondo

posto, con il 34%, dietro alla Spagna (37%). In Germania è

terza, con il 20%, dopo la Germania (39%) e la Spagna (24%). In

Francia è seconda, con il 24%, dietro alla stessa Francia (31%).

I francesi sono particolarmente attratti dai prezzi più

convenienti (35%) e dalla possibilità di visitare le località

turistiche con meno affollamento (29%). Per gli spagnoli,

invece, le città d’arte rappresentano un elemento di forte

richiamo: il 29% indica la possibilità di visitare musei e

luoghi culturali con maggiore tranquillità. I polacchi mostrano

una particolare attenzione al clima mite (33%) e alla minore

affluenza turistica (30%). I tedeschi, infine, sono maggiormente

orientati verso le località balneari: il 21% indica la

possibilità di trascorrere qualche giorno al mare tra i fattori

che potrebbero convincerli a scegliere l’Italia.

“L’autunno – dice Manfred Pinzger, presidente di

Confturismo-Confcom – può rappresentare una grande opportunità

per il turismo italiano. I dati ci dicono che gli europei

cercano sempre più esperienze di qualità, prezzi accessibili e

destinazioni meno affollate. L’Italia ha tutte le

caratteristiche per rispondere a questa domanda, grazie alla

straordinaria varietà della sua offerta: dalle città d’arte ai

borghi, dai paesaggi alle tradizioni enogastronomiche. E’

necessario valorizzare questo patrimonio anche al di fuori dei

mesi estivi, favorendo una maggiore distribuzione dei flussi

turistici durante l’anno e creando nuove opportunità di sviluppo

per i territori e le imprese del settore”. (ANSA).