Si è svolta questa mattina, 21 aprile, presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, la seconda edizione di “Percorsi di legalità… in scena con la Polizia di Stato”, iniziativa fortemente voluta dal Signor Capo della Polizia- Direttore Generale di Pubblica Sicurezza e promossa dalla Questura di Brindisi.

L’evento ha coinvolto più di quattrocento studenti degli Istituti scolastici di Brindisi e provincia, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni e nuove generazioni e promuovere una cultura della legalità sempre più consapevole e partecipata.

La mattinata ha preso avvio con l’esibizione dell’Orchestra del Liceo Marzolla Leo Simone Durano, che ha inaugurato l’evento con un medley di Nino Rota, contribuendo a creare un clima dinamico ed entusiasmante.

Nel corso dei saluti introduttivi è stato evidenziato come l’iniziativa rappresenti non solo un momento informativo, ma un vero e proprio percorso esperienziale, capace di coinvolgere attivamente gli studenti. Il Nuovo Teatro Verdi, luogo simbolico di cultura e confronto, si è confermato cornice ideale per favorire un dialogo diretto tra giovani e istituzioni, attraverso linguaggi diversi e complementari.

Particolarmente significativo è stato il momento dedicato agli interventi delle autorità, che hanno offerto spunti di riflessione profondi sul valore della legalità nel contesto attuale.

Il Prefetto di Brindisi, Guido Aprea, ha ribadito la vicinanza delle Istituzioni ai giovani di oggi e quanto la Polizia di Stato rappresenti un punto di riferimento per coloro che si accingono a costruire basi solide per il futuro. Ha rimarcato il concetto di consapevolezza nell’uso dei social e ha apprezzato i numerosi feedback e il vivo interesse che quotidianamente raccoglie da parte dei più giovani con riferimento alle tematiche più calde.

Il Questore di Brindisi, Aurelio Montaruli, ha sottolineato l’importanza di un approccio partecipativo, capace di avvicinare concretamente i giovani ai valori della legalità, rendendoli protagonisti attivi del cambiamento e non semplici destinatari di messaggi istituzionali. Un modello basato sull’ascolto, sul confronto e sulla costruzione di un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, che consenta di intercettare bisogni, aspettative e criticità del territorio. In tale prospettiva, il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni diventa leva strategica per promuovere una cultura della responsabilità condivisa e per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. In questo percorso, la legalità si afferma come una scelta consapevole e quotidiana, frutto di valori interiorizzati che diventano uno stile di vita.

Il Dirigente Scolastico Provinciale Angela Tiziana Di Noia ha espresso il suo ringraziamento ai numerosi studenti e docenti che hanno partecipato al progetto, sottolineando quanto sia essenziale, nel percorso formativo degli alunni, la presenza delle Istituzioni nel ribadire il valore delle scelte. Attraverso il “Percorso di legalità” proposto durante l’evento, ha messo in evidenza l’importanza dell’educazione alla legalità, del dialogo e della consapevolezza. Nella sua riflessione ha inoltre richiamato la necessità di costruire solidi strumenti culturali, soprattutto finalizzati al dialogo con le giovani generazioni.

Di grande impatto anche l’intervento del Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, che ha ribadito come “la legalità stia soprattutto nel concetto di cittadinanza responsabile”. Il primo cittadino ha sottolineato il valore simbolico del Nuovo Teatro Verdi, definendolo luogo privilegiato di incontro per tutte le energie positive del territorio, uno spazio in cui condividere idee e visioni per lo sviluppo della comunità. Rivolgendosi direttamente agli studenti, ha rimarcato come l’amministrazione comunale abbia scelto di investire sul mondo giovanile, riconoscendone il ruolo centrale nel futuro della città: solo attraverso comportamenti responsabili, fondati sul rispetto reciproco e delle regole, sarà possibile costruire una società migliore. Un messaggio chiaro e diretto, che ha individuato nei giovani i veri protagonisti del rilancio del territorio.

Nel corso della mattinata sono stati affrontati temi fondamentali quali la sicurezza, il bullismo, il rispetto delle regole e l’uso consapevole del web, grazie al contributo delle diverse Specialità della Polizia di Stato.

Il primo momento interattivo ha visto protagonisti gli operatori della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, che hanno sensibilizzato gli studenti sull’importanza della sicurezza negli spazi quotidiani, come strade e stazioni. L’attività è stata resa ancora più coinvolgente attraverso un quiz interattivo sulla piattaforma Kahoot, che ha permesso ai ragazzi di mettersi alla prova in modo dinamico.

La mattinata è stata arricchita da momenti artistici e musicali, tra cui l’esibizione del cantautore italiano Ignazio Deg che ha contribuito a rendere l’evento ancora più coinvolgente, alternando riflessione e intrattenimento. Attraverso l’interpretazione di alcuni dei suoi brani più apprezzati — “Chi non si arrende non perderà mai”, “Tutti di fretta”, “Sulle scale di Ostuni” e “Puglia Nuova”— l’artista ha saputo valorizzare la realtà locale e il territorio pugliese, mettendo in evidenza l’importanza della determinazione e del coraggio come strumenti fondamentali per affrontare ostacoli, sfide e difficoltà e raggiungere i propri obiettivi di vita.

Ad impreziosire ulteriormente l’esibizione, la presenza sul palco della ballerina Alessandra Ecclesia, che con la sua performance ha accompagnato i momenti musicali creando un dialogo armonico tra musica e danza.

Un momento di forte intensità è stato rappresentato dall’intervento dell’OSCAD, impegnato nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni, nel corso del quale si sono affrontati temi come l’hate speech e i crimini d’odio.

A seguire l’intero pubblico si è commosso con parole del monologo di Paola Cortellesi “Mi chiamo Giancarlo Catino”, interpretato magistralmente da una studentessa del Liceo Simone Durano. Il testo ha offerto una riflessione profonda sul fenomeno del bullismo e sul suo legame con il cyberbullismo, evidenziando le conseguenze spesso invisibili ma durature di questi comportamenti.

Il tema della sicurezza digitale è stato approfondito dalla Polizia Postale, che ha illustrato i rischi e le opportunità del web, soffermandosi sull’importanza di un utilizzo consapevole delle tecnologie. La proiezione del cortometraggio “Imperfetta” ha acceso i riflettori sul fenomeno del body shaming e sull’impatto delle parole e degli stereotipi nella dimensione digitale.

Le emozioni sono proseguite con l’esibizione del Liceo CoreuticoEpifanio Ferdinando di Mesagne, che attraverso la danza ha affrontato il tema della violenza di genere. Con la performance dal titolo “l’Eco del Silenzio” si è cercato di rendere visibile l’invisibile: con il linguaggio del corso si è interpretato come la paura riesca a trasformare la vittima nella carceriera di sé stessa, anche quando la gabbia è ormai aperta. Un’architettura di corpi e proiezioni per raccontare che la vera libertà inizia dove finisce il riflesso dell’altro.

L’approfondimento successivo ha evidenziato l’impegno quotidiano della Polizia di Stato nella prevenzione e nel contrasto a questo fenomeno, anche attraverso strumenti innovativi e attività di sensibilizzazione.

Nella parte conclusiva si è parlato di sport e legalità con il contributo delle Fiamme Oro, sottolineando il valore educativo dello sport come strumento di crescita personale e sociale, fondato su disciplina, rispetto e spirito di squadra.

La mattinata si è conclusa con la premiazione degli studenti distintisi nel quiz interattivo e con la consegna di riconoscimenti alle scuole partecipanti, a testimonianza dell’impegno condiviso nella diffusione dei valori della legalità. Momento finale particolarmente suggestivo è stata l’esecuzione dell’Inno alla Gioia da parte dell’orchestra del Primo Secondo Istituto Comprensivo di Oria.

L’evento si è chiuso con i saluti finali e un sentito ringraziamento da parte del Questore di Brindisi Aurelio Montaruli a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento: dalla presentatrice Maria Di Filippo, al contributo fondamentale apportato del Vicario del Questore, Vincenzo Zingaro, alla dedizione ed organizzazione della referente operativa del progetto Rosa Maria Cristino, alla disponibilità del Direttore Artistico del Nuovo Teatro Verdi Carmelo Grassi e a tutti gli Uffici che hanno composto la squadra di lavoro dell’evento “Percorsi di Legalità: in scena con la Polizia di Stato” di Brindisi.